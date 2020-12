Najciekawsze samochody z napędem 4x4. Przegląd najlepszych modeli na rynku

Najlepsze samochody 4x4: co powinno być decydujące przy wyborze?

Samochody 4x4 mają coraz większe grono fanów. Można je znaleźć w wielu modelach, których nie podejrzewalibyśmy o takie wyposażenie. Jest to efektem stopniowego wypierania klasycznych terenówek przez nowoczesne SUV-y i crossovery. Te modele można wybierać dziś zarówno w tradycyjnej wersji z napędem na jedną oś, jak i na cztery koła. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Pamiętajmy jednak, że najlepsze samochody 4x4 różnią się między sobą typami zastosowanych rozwiązań, z których każde ma swoje wady i zalety. Dlatego przed zakupem auta tego typu należy dokładnie przyjrzeć się temu co znajduje się pod maską i wybrać taki model, który będzie najbardziej kompatybilny z naszymi potrzebami.

Samochody 4x4: najciekawsze modele dostępne na rynku

2020 rok to trudny czas dla rynku motoryzacyjnego. Pandemia spowodowała poważny spadek sprzedaży nowych samochodów. Do tego dochodzą coraz to nowe obostrzenia nakładane na producentów w związku z ograniczeniem emisji spalin przez pojazdy. Producenci muszą mocno się nagimnastykować, aby zaprezentować klientom modele atrakcyjne pod każdym względem, a jednocześnie spełniające coraz bardziej wyśrubowane normy. Które z nich wypadają najciekawiej?

Dacia Duster - to jeden z najchętniej kupowanych modeli SUV-ów w naszym kraju; bez wątpienia swoją popularność zawdzięcza bardzo korzystnej cenie; model ten występuje w wersji z napędem 4x4; układ zastosowany w dacii opiera się o sprzęgło płytkowe, które jest odpowiedzialne za przerzucenie momentu obrotowego na drugą oś; jego zaletą jest prostota konstrukcji, co pociąga za sobą obniżenie kosztu zastosowania tego rozwiązania; ważne jest też to, że tak skonstruowany napęd 4x4 przynosi stosunkowo niski wzrost zużycia paliwa

Toyota RAV4 - Toyota jest bardzo chętnie wybieraną marką samochodów różnego typu w naszym kraju; począwszy od małych Yarisów, poprzez kompaktowe Corolle aż po SUV-a RAV4; jego hybrydowa wersja coraz lepiej radzi sobie na naszych drogach; w tym przypadku za przekazanie momentu obrotowego na drugą oś odpowiada silnik elektryczny, a cały układ dzięki temu pozbawiony jest wału napędowego

Audi SQ8 - audi jest jedną z pionierskich marek w kwestii napędu 4x4; w najnowszym modelu posiada ona stały napęd 4x4, który umożliwia poruszanie się nawet w umiarkowanym terenie; Audi sprawdzi się więc nie tylko na trasie, ale również na błotnistej leśnej drodze; jego wygląd zaś nie pozostawia niczego do życzenia.

Samochody terenowe 4x4: Jeep Wrangler, czyli klasyka wciąż w cenie

Coraz trudniej na drogach dostrzec klasyczne samochody terenowe 4x4. Ich miejsce z powodzeniem zajmują auta stylizowane na terenowe, które posiadają zdecydowanie lepsze rozwiązania pod kątem poruszania się po mieście lub na trasie, ale na pewno nie w warunkach off-roadowych. Kierowcy poszukujący pojazdu, który poradzi sobie w każdych warunkach, powinni swoją uwagę skierować na markę znaną z produkcji doskonałych terenówek, czyli na Jeep-a.

Jeep Wrangler to samochód stworzony z myślą o jeździe w terenie. Solidna konstrukcja, mocne progi to podstawa w prawdziwej "terenówce". I taki właśnie jest Wrangler. Wystarczy wspomnieć, że podczas testów samochód ten radzi sobie świetnie w wodzie o głębokości około 80 cm! Żaden SUV czy crossover, nawet najlepiej wyposażony, nie ma szans w takich warunkach.

W wersji Jeep Wrangler Unlimited GME 2.0 Turbo Sahara użytkownicy mogą skorzystać z:

2H tylny napęd

4H Auto, gdzie automatycznie dołącza się przedni napęd,

4H Part Time przeznaczony do jazdy w terenie lub drogami utwardzonymi

4L, napęd 4×4 z reduktorem przełożeń.

