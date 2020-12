Samochody kompaktowe - ranking 10 najlepszych aut "w sam raz"! Modele do wielkiego miasta i w długie trasy

Najlepsze samochody kompaktowe: jak kształtują się ceny?

Samochody kompaktowe stanowią tzw. segment C - mają zapewniać wystarczający komfort jazdy dla 4 osób na pokładzie i jednocześnie posiadać zadowalającą przestrzeń bagażową. W ostatnich latach zainteresowanie tego typu samochodami rośnie, a wraz z nim rosną też ceny kompaktów. Obecnie za przyzwoitej klasy auto z tego segmentu trzeba zapłacić minimum 80 tysięcy i to tylko pod warunkiem, że nie będziemy bardzo wymagający. Największym kompromisem jest silnik: niższe ceny zazwyczaj posiadają modele, których silniki nie przekraczają pojemności 1.3-1.4 i zasilane są motorem około 100 KM. Takie parametry nie mogą z kolei zapewnić komfortowej i dynamicznej jazdy. Dlatego, aby kupić samochód, którym będziemy chętnie podróżować nie tylko po mieście, ale również w trasie konieczne jest celowanie w jednostki o motorach posiadających minimum 120 KM, a ceny takich nie schodzą poniżej 80-85 tysięcy złotych, chyba że znajdziemy jeszcze pojedyncze egzemplarze z 2019 roku.

KOMPAKTOWY HYUNDAI i30 PO LIFTINGU. CENA? ZASKAKUJE!

Mazda 3 - podstawowa wersja drożeje, ale ma mocniejszy silnik

Samochody kompaktowe 2020: ciekawe propozycje

Samochody kompaktowe w 2020 zalały rynek auto nowych i używanych. Segment jest bogaty i mamy w czym wybierać, zwłaszcza gdy dysponujemy odrobiną zapasu finansowego. Na które modele warto zwrócić uwagę?

Jeśli najważniejszą kwestią podczas zakupu jest cena, wtedy warto przyjrzeć się propozycjom od Fiata. Tipo, zarówno w wersji sedan, jak i hatchback, posiada całkiem dobry stosunek jakości do ceny i prezentuje bodaj najkorzystniejszą ofertę wśród samochodów w segmencie C. Budżetowe rozwiązania mają swoje mankamenty: słabsze osiągi dobrze sprawdzą się podczas spokojnej jazdy po mieście, ale na trasie będą zwyczajnie męczące. Również wyposażenie pozostawia sporo do życzenia.

Przeciwieństwem niskobudżetowego Tipo jest świetna propozycja japońskiego koncernu Toyoty. Corolla, bo o niej mowa, jest od wielu lat liderem w rankingach sprzedaży. Marka oferuje bowiem wysoką jakość wykonania, niezawodność podsystemów, a przy tym interesujący design, który ma wielbicieli na całym świecie. Planując zakup Corolli trzeba pamiętać, że auto tej klasy wymaga nieco wyższego wkładu finansowego niż jego słabiej wyposażeni konkurenci.

Samochody kompaktowe: ranking

Na rynku funkcjonuje mnóstwo samochodów kompaktowych, które oferują bardzo zróżnicowane parametry techniczne, a co za tym idzie również różny poziom komfortu użytkowania. Oto ranking 10 modeli, które spełniają większość oczekiwań przeciętnych użytkowników.

1. Hyundai i30



1.5 DPI (110 KM) z 6-biegową skrzynią manualną

1.0 T-GDI (120 KM) z 6-biegową skrzynią manualną

1.0 T-GDI (120 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową DCT

1.5 T-GDI (160 KM) z 6-biegową inteligentną skrzynią manualną iMT

1.5 T-GDI (160 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową DCT

1.6 CRDI (115 KM) z 6-biegową skrzynia manualną

1.6 CRDI (115 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową DCT

2. Skoda Octavia



1.0 TSI (110 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.0 TSI e-Tec (110 KM) z 7-biegową przekładnią DSG

1.5 TSI ACT (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

2.0 TDI SCR (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

2.0 TDI SCR (150 KM) z 7-biegową przekładnią DSG

3. Kia Ceed

1.4 MPI (100 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.0 T-GDI (100 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.0 T-GDI (120 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.4 T-GDI (140 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.4 T-GDI (140 KM) z 7-biegową przekładnią DCT

1.6 T-GDI (204 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.6 T-GDI (204 KM) z 7-biegową przekładnią DSG

1.6 CRDi SCR (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.6 CRDi SCR (115 KM) z 7-biegową przekładnią DCT

1.6 CRDi SCR (136 KM) z 6-biegową manualną skrzynią

1.6 CRDi SCR (136 KM) z 7-biegową przekładnią DCT

1.6 GDI PHEV (141 KM) z 6-biegową przekładnia DCT

Kolejne miejsca zajmują:

Renault Megane

VW Golf

Peugeot 308

Toyota Corolla

Opel Astra

Honda Civic

Ford Focus

