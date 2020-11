Remont autostrady A4 zakończony przed czasem. Kierowcy jadą już nowym fragmentem

Remont 12-kilometrowego fragmentu autostrady A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle miał trwać do końca listopada. Prace zostały jednak zakończone wcześniej i od 19 listopada kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie nowego odcinka.

Dwuetapowy remont

Remont fragmentu autostrady A4 podzielono na dwa etapy. Prace rozpoczęły się na początku sierpnia br. frezowaniem nawierzchni na siedmiokilometrowym odcinku A4 (od km 256,7 do km 264). Zakończono je 6 października, a wcześniej, 21 września, rozpoczął się drugi etap remontu na pozostałych ok. 5,5 km północnej jezdni A4 (od km 264 do km 269,5).

Podczas prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) była zamknięta. Ruch odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic, ale kierowcy jadący do Wrocławia przez cały czas mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu.

Od czwartku 19 listopada jezdnia północna w kierunku Wrocławia jest przejezdna dla kierowców. Przez kilka dni na jezdni południowej w kierunku Katowic (od km 264 do 269) będzie obowiązywało zwężenie do jednego pasa, które jest związane z usuwaniem barier. Za kilka dni kierowcy będą mieli do dyspozycji pełny przekrój autostrady.

Nowa nawierzchnia i nie tylko

Remont fragmentu autostrady A4 objął nie tylko wymianę warstwy ścieralnej, ale miejscami także wymianę podbudowy, remont odwodnienia i mostów. Wykonano także oznakowanie poziome, zamontowano elementy odblaskowe i wyprofilowano pobocza gruntowe. Wzdłuż remontowanego fragmentu na przejazdach awaryjnych pojawiły się także bariery linowe.

W przyszłym roku kolejne prace

Od 2013 roku wyremontowano większość nawierzchni autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Kędzierzynem-Koźlem. Na 2021 rok zaplanowano remont południowej jezdni pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle i granicą woj. opolskiego i śląskiego. W 2022 roku planowany jest remont północnej jezdni od MOP-u Góra św. Anny do granicy woj. opolskiego i śląskiego.

Autostrada A4 GDDKiA