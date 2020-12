Bestseller koreańskiej marki teraz w hybrydowej wersji! Sprawdź zalety nowego Hyundaia Tucson!

Hyundai Tucson - podstawowe informacje o modelu

Początki Hyundaia Tucsona, który na rynku jest już szesnaście lat, wiązały się z poszerzeniem oferty koreańskiej marki o kompaktowego SUV-a. Duże znaczenie miał dla tej decyzji sukces modelu Kia Sportage. Auto było nie tylko przestronne, ale też opcjonalnie wyposażone w napęd na cztery koła. Dzięki temu zyskało elementarne możliwości w zakresie jazdy terenowej. Kolejne generacje pojawiały się w 2009 i 2015 r. Auto przeszło również dwa poważne liftingi (2013 i 2018).

Hyundai Tucson 2020 - czwarta generacja popularnego modelu

Czym zaskakuje nowy Hyundai Tucson? Przede wszystkim jego cechą szczególną jest bardzo futurystyczny wygląd. Projektanci do tego stopnia postawili na spojrzenie w przyszłość, że niektórzy komentatorzy porównują design samochodu do tego z modeli koncepcyjnych. Masywna sylwetka, ostre cięcia i przetłoczenia, ale też atrapa chłodnicy wzbogacona futurystycznie zaprojektowanym oświetleniem to tylko niektóre cechy wyglądu Hyundaia Tucsona 2020. Jest on nieco większy, od poprzedniej generacji:

450 cm długości

186,5 cm szerokości

165 cm wysokości

168 cm rozstawu osi

546 - 620 l pojemności bagażnika z możliwością powiększenia po złożeniu siedzeń do 1725 - 1799 l

Jak wygląda wnętrze Hyundaia Tucson 2020?

Wnętrze Hyundaia Tucsona nie zostało poddane tak dalece idącym przemianom, jak jego forma zewnętrzna. Funkcjami pojazdu będziemy sterować dzięki ekranowi 10,25 cala i panelom dotykowym. Również wskaźniki zniknęły po to, aby zrobić miejsce kolejnemu ekranowi. Na wyposażeniu znalazł się system inforozrywki z Apple CarPlay i Android Auto. Bardzo długa jest lista systemów mających zapewnić bezpieczeństwo. Kupując nowego Hyundaia Tucson otrzymamy między innymi inteligentny tempomat, asystenta unikania kolizji czołowej, system kamer 360º lub funkcję wyświetlania widoku z martwego pola.

Silniki hybrydowe dla nowego Hyundaia Tucsona

Tym, co jest dużą zaletą Hyundaia Tucsona, jest szeroka gama silników. Będą wśród nich napędy benzynowe i wysokoprężne, ale też hybrydy. Trzy spośród oferowanych jednostek będą miały układ mild hybrid. Mowa o:

1.6 CRDi Smartstream, o mocy 115 KM (silnik wysokoprężny)

1.6 T-GDI Smartstream o mocy 150 KM (silnik benzynowy)

1.6 T-GDI Smartstream o mocy 180 KM (silnik benzynowy)

Typowe silniki hybrydowe, które znajdą się na wyposażeniu nowego Hyundaia Tucson to:

1.6 T-GDI HEV o mocy 230 KM

1.6 T-GDI PHEV o mocy 265 KM (hybryda plug-in)

Hyundai Tucson - opinie

Wydaje się, że plany koreańskiego koncernu są bardzo ambitne - samochód będzie produkowany w kilku fabrykach na świecie, w tym w Czechach. Wyróżnia się poprzez design i oferuje duży wybór jednostek napędowych ograniczających emisję dwutlenku węgla. Posiada również napęd na cztery koła. Czy uda się globalna ekspansja tego modelu? Wiele będzie zależało od konkurencyjności cenowej i opinii użytkowników nowego Hyundaia Tucsona.

Hyundai zapowiada nowego Tucsona. Reflektory zespolone z grillem - tego jeszcze nie było

Hyundai Tucson - cena. Jaka będzie?

Ile zapłacimy za nowego Hyundaia Tucsona? Znamy już oficjalne cenniki dotyczące większości wersji sprzedażowych tego modelu. Ceny wahają się od 91 300 zł do 188 900 zł. Wersje z napędem mild hybrid to wydatek od 124 700 zł.

