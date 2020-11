Pijany i zakazem prowadzenia uciekał przed policją aż wjechał w drzewo. Wpadł za brak pasów

Kierowcy złapani na łamaniu przepisów na sygnał policji najczęściej zatrzymują się i godząc się z koniecznością wydania kilku "stówek" na mandat. Niekiedy jednak mają na sumieniu coś więcej i chcą uniknąć odpowiedzialności.

Pijany kierowca wpadł za brak pasów

Tak było i w tym przypadku. W poniedziałek ok. godz. 7 rano policjanci patrolujący ulice Mrągowa zauważyli kierowcę audi jadącego bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kierujący zamiast zatrzymać się do kontroli zignorował sygnały i dodał gazu.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za audi, a jadąc za nim wyjechali z Mrągowa kierując się na Piecki, a następnie na Spychowo. Kierowca ściganego auta po drodze nagminnie łamał przepisy i tworzył spore zagrożenie na drodze - wyprzedzał na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, a także jechał pod prąd na rodzie i lewym pasem ruchu.

Zobacz wideo Policja z Mrągowa ściga pijanego kierowcę

W trakcie ucieczki kierowca uderzył w jadącego prawidłowo volkswagena, a swoją podróż zakończył ostatecznie po wypadnięciu z jezdni i uderzeniu w drzew na trasie Stare Kiełbonki-Spychowo. 38-latek porzucił wtedy auto i zaczął kontynuować ucieczkę pieszo kierując się w głąb lasu. Pomysł ponownie okazał się nieskuteczny, bowiem dogonił go policjant, który miał spore doświadczenie w rywalizacjach biegowych (policja nazywa go "mrągowskim Hardmanem").

Pijany i z zakazem kierowania

Po skuciu kierowcy w kajdanki, funkcjonariusze poznali powód jego ucieczki. 38-latek miał 0,7 promila alkoholu we krwi. Wkrótce potem okazało się również, że jeszcze przez ponad miesiąc (do 22.12.2020 r.) ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na domiar złego audi, którym kierował nie miało ważnego przeglądu technicznego.

Teraz kierowcę czekają przykre konsekwencje swoich czynów, Odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości mimo sądowego zakazu oraz liczne wkroczenia w ruchu drogowym.