Wodne murale w Warszawie

- O tym, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy w mieście, możemy przekonać się patrząc na budynki w stolicy. Ich elewacje szarzeją od smogu każdego dnia. Choć na co dzień nie widzimy zanieczyszczeń, które wdychamy, jednak one osadzają się na budynkach tworząc widoczny ślad - mówi Sebastian Janda, dyrektor pionu klientów indywidualnych i MSP, innogy Polska. Akcja Clean Art ma pokazać warszawiakom jak bardzo smog brudzi nasze budynki. Zanieczyszczenia osiadają przecież nie tylko na ich elewacjach. Zanieczyszczonym powietrzem oddychamy każdego dnia, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Smog jest jedną z przyczyn chorób płuc i układu krążenia.

REKLAMA

Wielu ekspertów twierdzi, że to właśnie zanieczyszczenie powietrza jest aktualnie jednym z największych problemów ludzkości. Akcje takie jak Clean Art mają zwrócić uwagę na konieczność podjęciach walki o poprawę jakości powietrza. Wodne murale powstaną na budynkach na al. Jerozolimskich 121/123 oraz Puławskiej 30. Następnie innogy wyczyści całe budynki, na których powstały wodne murale. Odświeżona okolica Warszawy będzie "sprawiać wrażenie jakby zaczerpnęła głębokiego oddechu". Jak powstaje wodny mural, możecie zobaczyć na poniższym filmie:

Walka ze smogiem toczy się każdego dnia

To dopiero początek działań innogy w ramach akcji "Czyste powietrze. Czysta Warszawa". W przyszłym roku firma chce wesprzeć działania antysmogowe w tym profilaktyczne badania płuc warszawiaków. Akcja będzie finansowana ze środków Fundacji innogy w Polsce.

Clean Art to nie jedyna inicjatywa marki innogy na rzecz przyszłości Warszawy bez smogu. innogy systematycznie poszerza swoją ofertę produktów związanych z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, m.in. oferuje nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. Firma uruchomiła także największy w Polsce, w pełni elektryczny car sharing innogy go!. W marcu br. roku 25 aut wyposażyła w czujniki Airly. Warszawiacy jeżdżąc bezemisyjnymi autami, aktualizują Mapę Smogową.