W końcu nowy crossover w świetnej cenie! Tyle kosztuje Nissan Juke

Nissan Juke - skąd się wziął model?

Japońskiej produkcji Nissan Juke pojawił się na drogach w 2010 r. jako crossover należący do klasy aut miejskich. Pomimo szerokich opon, wysokiego zawieszenia i masywnej sylwetki, samochód posiada też cechy auta sportowego z charakterystycznym dla coupé ściętym dachem. Również we wnętrzu świetnie odnajdą się miłośnicy stylu samochodów sportowych. W 2014 r. przeszedł pierwszy lifting. Oferowano go z pięcioma silnikami benzynowymi o mocy od 94 do 200 KM lub silnikiem Diesla o mocy 110 KM. Od 2019 r. produkowana jest druga generacja japońskiego crossovera.

Nissan Juke 2020. Jaki jest?

Czym odznacza się nowy Nissan Juke 2020, że warto wybrać go spośród innych samochodów tej klasy? Cena nie musi być jedynym czynnikiem, który za tym przemawia, chociaż jest bardzo ważna. Sam producent pisze o nim jako o ''rewolucyjnym coupé''. Dalej chwali model za wyrazistość linii, ciekawe światła, felgi z najlepszych materiałów i ''pływający'' dach. Z całą pewnością: trudno odmówić Nissanowi Juke stylu i eleganckiego designu. Nie jest on jednak jakimś rodzajem rewolucji. Podstawowe wymiary auta to:

421 cm długości

198,3 cm szerokości

155,9 cm wysokości

263,6 cm rozstawu osi

422 l pojemności bagażnika, które da się zwiększyć do 1305 l po złożeniu tylnych siedzeń

Nissan Juke 2020 jest oferowany z silnikiem benzynowym 1.0 DIG-T (117 KM, 180 Nm), który posiada sześciobiegową skrzynią manualną, bądź też przekładnię dwusprzęgłową DCT o siedmiu biegach.

Jakie wyposażenie znajdziemy w nowym Nissanie Juke w podstawowej wersji?

Nissan Juke w najniższej cenie to wersja Visia. Oczywiście znacząco różni się od najbogatszej, ale i tak jest się czym cieszyć. Klienci, po zdecydowaniu się na zakup, otrzymają między innymi liczące 16 cali stalowe felgi, ale także klimatyzację manualną i komplet świateł FULL LED. Auto ma charakterystyczny tylny spojler, zintegrowane zagłówki w siedzeniach, wielofunkcyjną kierownicę i tapicerkę materiałową. Projektanci samochodu wiele uwagi poświęcili zagadnieniom bezpieczeństwa: nowy Nissan Juke jest wyposażony w tempomat z ogranicznikiem prędkości, inteligentne systemy rozpoznawania pieszych, rowerzystów, znaków i ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa jazdy. Seryjny jest też układ stabilizacji toru jazdy i czujniki ciśnienia w kołach.

Kolejne wersje Nissana Juke są droższe, ale mają oczywiście dodatkowe wyposażenie. Wersja Acenta posiada między innymi kamerę cofania lub Android Auto. Z N-connectą otrzymamy automatyczną klimatyzację i bezkluczykowy dostęp do samochodu. N-design to wersja Nissana Juke, która spodoba się osobom wyczulonym na obecność bardzo efektownych dodatków.

Nissan Juke: cena. Ile zapłacimy za najnowszą wersję?

Cena Nissana Juke jest zróżnicowana i zależy od wybranej wersji wyposażenia. Za poszczególne opcje będziemy musieli zapłacić:

Visia - 74 600 zł

Acenta - 79 130 zł

N-Connecta - 85 630 zł

N-design - 95 930 zł

Tekna - 98 630 zł

Nowy Nissan Juke - po 9 latach wciąż z własnym stylem

Nissan Juke: opinie. Co sądzi się o samochodzie japońskiej marki?

Jakie są opinie o nowym Nissanie Juke? Przeważnie podkreśla się dość korzystną cenę auta. Nie jest ono najtańsze na rynku, za mniejszą kwotę zakupimy np. Skodę Kamiq lub Mazdę CX-3, ale cena i tak jest bardzo dobra. Design ciekawy, ale nie radykalny, więc powinien zostać dobrze przyjęty i nie wywoływać kontrowersji. Zastanawia jednak brak szerszego wyboru jednostek napędowych. Należy wierzyć, że bardzo szybko klienci Nissana otrzymają znacznie większy wybór.

