Ten francuski samochód to jeden z najlepiej sprzedających się SUV w Europie! Teraz w nowej wersji

Peugeot 3008 - przełomowy model w ofercie francuskiej marki

Peugeot 3008 odegrał dużą rolę w ofercie francuskiej marki. Przede wszystkim w 2009 r. był to pierwszy kompaktowy crossover z cechami minivana, który się w niej znalazł. Prekursorski charakter miał też jego design. Od początku postawiono na duże przeszklenia, całkiem sporą pojemność bagażnika, ale też futurystyczne akcenty we wnętrzu, które wyrażały się między innymi w sposobie zaprojektowania deski rozdzielczej. Nie pominięto również nowoczesnych technologii - systemu ostrzegania o nadjeżdżających pojazdach lub napędu hybrydowego, który pojawił się w przypadku Peugeota 3008 już w 2011 r.

Od 2012 r. ten popularny w Europie samochód rozpoczął podbój rynku chińskiego. Nastawienie na sukces w Państwie Środka skłoniło markę do tego, aby poddać tę wersję Peugeota 3008 dość znaczącym zmianom w zakresie designu. Miały wspomóc model we wpisaniu się w gusta panujące w Azji. Co ciekawe, pomimo rozpoczęcia produkcji II generacji Peugeota 3008, w Chinach nadal oferowano jego poprzednika, który obecny był w sprzedaży równolegle.

Opinie Moto.pl: Peugeot 3008 HYbrid4. Jeździliśmy hybrydową odmianą nowego SUV-a

Peugeot 3008. Opinie odnośnie pierwszej generacji: ani minivan, ani crossover? Wady i zalety

Oczywiście Peugeot 3008 pierwszej generacji spotykał się z krytyką. Negatywne opinie, które dotyczyły niekonsekwencji w projekcie samochodu (to ciekawe połączenie minivana i SUV-a), który jest wyraźnie wyższy od minivana, ale niekoniecznie posiada zdolności do poruszania się po trudnym terenie, nie mówiąc już o napędzie na cztery koła. Większe rodziny narzekały na dość ciasne wnętrze. Za to po stronie plusów z pewnością trzeba zapisać ogromny bagażnik. Osoby, którym ten brak przyporządkowania nie będzie bardzo przeszkadzał, z pewnością docenią wygodną jazdę, ale też korzystny kompromis pomiędzy mocą a wielkością spalania dawany przez wysokoprężny silnik 1.6 HDI, który ocenia się jako wystarczający do przejechania nawet 300 tys. km bez dużych napraw.

Peugeot 3008: SUV przeważył nad minivanem w drugiej generacji

Od 2016 roku możemy się cieszyć nową generacją Peugeota 3008. SUV zwyciężył w nim nad mankamentami, które były charakterystyczne dla pierwszej odsłony francuskiego auta. Nowe 3008 nie ma w sobie już nic z minivana. Klientom spodobała się wyostrzona sylwetka kompaktowego SUV-a, co zadecydowało o jeszcze silniejszym zaakcentowaniu tych cech w ostatnim liftingu. Nowy Peugeot 3008 ma szansę powtórzyć sukces modelu z 2016 r. Klientom będą oferowane wersje:

hybrydowa z napędami: HYBRID4 300 e-EAT8 (na cztery koła, 300 KM) lub HYBRID 225 e-EAT8 (na dwa koła, 225 KM)

z silnikami benzynowymi: 1.2 Pure Tech (130 KM), 1.6 Pure Tech (180 KM)

z silnikami wysokoprężnymi: 1.5 Blue HDI (130 KM)

Auto ma 444,7 cm długości i jest szerokie na 209,8 cm. Jego wysokość wynosi 162,4 cm. Do bagażnika zmieścimy nawet 520 l, po złożeniu foteli 1482 l. Zmienił się zarówno wygląd nowego Peugeota 3008, jak i jego wyposażenie. Zachowanie płynnej, ale nieco drapieżnej linii nadwozia umożliwia nowy grill bez obramowania. Widać inspiracje sportowym stylem i nowoczesnymi technologiami, gdzie wykorzystano choćby reflektory Full LED.

Peugeot 3008 GT. Jakie wyposażenie obejmuje?

Popularna wersja Peugeota 3008 GT to jedna z ciekawszych wśród oferowanych przez francuską markę. Bazuje na wyposażeniu Road Trip, ale została wzbogacona między innymi przez:

dwukolorowe felgi aluminiowe 18 cali

przednie reflektory wykonane w technologii Peugeot Full Led Technology

tryb przeciwmgielny

tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu

deskę rozdzielczą i panele drzwiowe z wykończeniem z Alcantary

bezramkowe lusterko wsteczne

tapicerkę półskórzaną

gniazdo USB dla pasażerów z tyłu















Nowy Peugeot 3008 i 5008. Jeszcze więcej elegancji

Peugeot 3008: cena. Ile zapłacimy za poszczególne wersje samochodu?

Ceny Peugeota 3008 różnią się dość znacząco w zależności od wyposażenia. Producent przyszykował kilka mocno różniących się od siebie wersji. Od bazowej Active, bardzo dobrze wyposażonych Allure po usportowione GT. Stąd poszczególne wersje kosztują:

Active - 114 300 zł

Active Pack - 117 700 zł

Allure - 128 000 zł

Allure Pack - 130 900 zł

Road Trip - 133 100 zł

GT - 139 900 zł

GT Pack 161 400 zł.

