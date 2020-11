To ostatni weekend głosowania na Samochody Roku The Best of Moto. I ostatnia szansa na nagrody

Trzecia edycja plebiscytu The Best of Moto wystartowała w połowie września. Wspólnie z wami wybieramy Samochody Roku. Głosować możecie w TYM MIEJSCU. Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie, należący do portalu Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z tysiącami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów. Plebiscyt The Best of Moto tworzą także nasi czytelnicy. Na wasze głosy czekamy do 15 listopada. Nasi czytelnicy mogą wybierać najlepsze samochody roku. Na głosujących czekają ciekawe nagrody ze skuterami Piaggio Liberty 50 na czele.

Kategoria główna. Który model zostanie Samochodem Roku?

Zazwyczaj polskie plebiscyty motoryzacyjne odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. Nagrodę główną przyzna jury, w którego skład weszli eksperci redakcji Moto.pl oraz osoby spoza portalu, ale związane ze światem motoryzacji: Dagmara Kowalska – redaktorka Radia ChilliZet oraz Maciej Pertyński – juror World Car of The Year, dziennikarz i vloger motoryzacyjny.

Swojego faworyta w kategorii głównej wybieracie także wy - nasi czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. W poprzednich edycjach wygrały Kia Stinger (2018) oraz Porsche 911 (2019). Dwukrotnie byliśmy zgodni - na zwycięzców głosowali i jurorzy, i czytelnicy. Czy tak będzie w tym roku? Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Audi A3

BMW serii 4

Citroen C4 i e-C4

Ford Puma

Honda Jazz

Hyundai i10

Kia Sorento Hybrid

Land Rover Defender

Mercedes-Benz Klasy S

Peugeot 2008

Porsche 911 Turbo S

Skoda Octavia

Volvo XC40 P8 Recharge

VW ID.3

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach również w edycji 2020 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. W tym roku do dziesięciu kategorii dopisaliśmy jedenastą - influencer motoryzacyjny.

Samochód miejski

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód Sportowy

Samochód legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Design roku

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Tutaj również edycja 2020 przynosi ważną nowość. Eksperci po raz pierwszy skupią się na wyborze najlepszego działania reklamowego na polskim rynku.