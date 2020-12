Nowa Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy - wygląd amerykańskiego SUV-a z zaletami nowoczesnego auta

Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy - przerobiona na styl retro

Firma Mitsuoka to japońskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się dokonywaniem przeróbek popularnych samochodów na styl retro. Dzisiaj są to samochody z różnych zakątków świata, choć początkowo pierwszeństwo miały wozy brytyjskie. Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy to najnowszy projekt japońskiego przedsiębiorstwa. Samochód jest wymarzonym modelem dla tych, którzy tęsknią za stylistyką SUV-ów z lat 80 i 90., ale nie chcą rezygnować z możliwości współczesnych maszyn. Design Mitsuoki Buddy porównuje się między innymi do słynnego Chevroleta K5 Blazera. Nawiązań do klasyki jest całkiem sporo - między innymi przedni pas ze światłami, które dzielone są w poziomie lub kratkowana atrapa chłodnicy. Design bogaty w kanciaste linie podkreśla chromowana nakładka na zderzak. Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy wygląda na samochód bardzo masywny, typowo amerykański.

Toyota RAV4 2020: kiedy premiera Mitsuoki Buddy?

Oficjalna prezentacja nowej Toyoty RAV4 2020 w wersji przerobionej przez japońską firmę odbędzie się 26 listopada. Samochód będzie jednak dostępny tylko na rynku japońskim. Wydaje się, ten model zainteresuje przede wszystkim ludzi młodych. Stąd możliwość dość daleko idącej konfiguracji designu tego samochodu. Będzie można między innymi wybrać kontrastujący dach, ciekawe wzory felg lub intensywne kolory nadwozia.

Toyota RAV4 - dane techniczne

Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy jest zbliżona w zakresie danych technicznych do zwykłej Toyoty RAV4 z 2020 r. W Polsce samochód jest oferowany z silnikiem benzynowym (z ręczną skrzynią lub CVT) i dwoma napędami hybrydowymi (napęd na przód lub AWD-i). Silniki benzynowe to:

2.0 Dual VVT-iE o mocy 173 KM z ręczną skrzynią

2.0 Dual VVT-iE o mocy 173 KM z Direct Shift CVT

Odmiany hybrydowe to z kolei:

2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 218 KM

2.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i o mocy 222 KM

Toyota RAV4 2020 mierzy 460 cm długości. Jest przy tym szeroka na 185,5 cm i wysoka na 168,5 cm. Rozstaw osi liczy 269 cm. Jak duży jest bagażnik Toyoty RAV4? Kierowca ma możliwość dostosowania go do swoich potrzeb. Jego pojemność to wprawdzie 580 l, ale złożenie tylnych siedzeń może ją znacząco powiększyć. Wówczas uzyskamy nawet 1690 l pojemności bagażnika.

Toyota RAV4 - spalanie. Ile palą poszczególne wersje Toyoty RAV4?

Spalanie Toyoty RAV4 jest zróżnicowane w zależności od zastosowanego silnika. Mamy więc 6,9 do 7,4 litra na 100 km w przypadku silnika benzynowego. W przypadku hybrydowej odmiany 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 218 KM SUV zużywa od 5,5 do 5,8 l na 100 km. Wersja 2.5 Hybrid Dynamic Force z napędem AWD-i legitymuje się zużyciem paliwa na poziomie od 5,6 do 5,9 l na 100 km.

Bestseller z elektrycznym napędem 4x4. Toyota RAV4 to idealne auto do miasta i w teren

Toyota RAV4 - cena. Ile zapłacimy za samochód?

Wprawdzie Toyota RAV4 Mitsuoka Buddy będzie dostępna wyłącznie na rynku japońskim, ale również u nas możemy kupić zwykłe RAV4. Cena zależy m.in. od wyposażenia. Przyjmując, że chodzi o samochód z przednim napędem, silnikami 2.0 Dual VVT-iE i 2.5 Hybrid Dynamic Force FWD, ceny kształtują się następująco:

wersja Active - 116 900 zł z benzynowym silnikiem 2.0 - posiada między innymi: światła jazdy dziennej LED, układ rozpoznawania znaków RSA, układ reagowania w razie zderzenia PCS, klimatyzację manualną z cyfrowym wyświetlaczem, system medialny Toyota Touch, automatyczne światła drogowe AHB

z hybrydowym napędem: od 125 500 zł

z hybrydowym napędem: od 125 500 zł wersja Comfort - 126 900 zł | 134 400 zł

wersja Selection - 153 300 zł (tylko hybryda)

wersja Executive - 162 600 zł (tylko hybryda)

Podane ceny obowiązują w Polsce od 9 października 2020 r.

