Były problemy, ale ważny odcinek S19 coraz bliżej realizacji. 16 km wokół Białegostoku

S19 Białystok Zachód - Księżyno

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała za najkorzystniejszą ofertę firmy Budimex. Chodzi o projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Białystok Zachód - Księżyno. To ponad 16 km eski, która znacznie odciąży ruch wokół Białegostoku. Będzie to dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, przystosowana do ruchu ciężkich pojazdów o nośności 11,5 t/oś.

REKLAMA

Z polskich autostrad w końcu mają zniknąć szlabany. Już w przyszłym roku

Wykonawca ma zbudować nie tylko samą drogę, ale także Miejsce Obsługi Podróżnych (Czaplino), 24 obiekty inżynierskie oraz dwa węzły. GDDKiA podaje, że pierwszy z nich to Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjeździe do jednej z głównych ulic Białegostoku do ul. Popiełuszki. Drugi to węzeł Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678.

Prace budowlane na S19 Białystok Zachód - Księżyno planowane są na lata 2022-2024 r.

Przetarg S19 fot. GDDKiA

Problemy z przetargiem. GDDKiA czekała na werdykt

Najtańszą ofertę na projekt i budowę odcinka S19 złożyła turecka firma Kolin Insaat. GDDKiA miała jednak poważne wątpliwości. Chodziło m.in. o bilans robót ziemnych na trasie głównej, co do których wykonawca nie udzielił wyjaśnień, które umożliwiłyby weryfikację obliczeń. Stanowisko GDDKiA podzieliła Krajowa Izba Odwoławcza, odrzucając 23 października br. odwołanie Kolin Insaat.

Do wykonania odcinka wybrano firmę Budimex. Jeśli nie będzie odwołania pozostałych kandydatów, to GDDKiA podpisze z nią umowę, a prace projektowe, a później budowlane w końcu ruszą pełną parą. Droga powinna być gotowa w 2024 r.