Wyprzedaż opon Michelin - modele najwyższej jakości teraz z ogromnym rabatem!

Wyprzedaż opon zimowych: złap okazję od Michelin

Wyprzedaż opon zimowych w listopadzie to świetny moment na zaopatrzenie się w komplet ogumienia od wysokiej klasy producenta. Michelin dla swoich klientów właśnie teraz przygotował kuszącą ofertę wyprzedażową.

Przypomnijmy, że ta francuska marka ma wieloletnią historię, która rozpoczęła się w 1889, kiedy dwóch braci postanawia założyć przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opon. Michelin na przestrzeni lat doskonali swoje produkty. Marka zasłynęła przede wszystkim tym, że jej opony służyły pojazdom Formuły 1. Obecnie jednak skupia się na produkcji wysokiej jakości ogumienia do samochodów osobowych, dostawczych, rolniczych, ciężarowych, a także do motocykli. W Olsztynie zlokalizowany jest polski oddział Michelin. Kierowcy w naszym kraju chętnie kupują produkty tego producenta, gdyż gwarantują one wysoką jakość oraz wytrzymałość. Nie da się jednak ukryć, że opony Michelin należą do grupy droższych opon na rynku, dlatego warto skorzystać z okazji cenowych. Obecnie można skorzystać zarówno z wyprzedaży opon zimowych, jak i letnich.

Wyprzedaż opon zimowych 2020: akcja specjalna

Wyprzedaż opon zimowych 2020 Michelin ruszyła na dobre. Osoby zainteresowane zakupem dobrej jakości opon powinny odwiedzić stronę internetową producenta lub wybrać się do jednego z autoryzowanych punktów sprzedaży. Opony Michelin z dużym upustem można nabyć także za pośrednictwem dużych internetowych sklepów z wyposażeniem samochodowym. Dlatego nie warto zwlekać, gdyż oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo producent przewidział także akcję specjalną dla osób, które w dniach od 1.10 do 31.12.2020 zdecydują się na zakup kompletu opon zimowych lub całorocznych marki Michelin (w rozmiarze 16″ lub większym dla opon osobowych i SUV, lub w rozmiarze 15″ albo większym dla aut dostawczych) z usługą montażu. Wystarczy, że wejdą one na stronę internetową promo.michelin.pl, następnie wskażą, gdzie dokonały zakupu i zarejestrują dowód zakupu, by odebrać kartę do wykorzystania na stacjach benzynowych.

Wartość nagrody zależy od rozmiaru zakupionego kompletu nowych opon marki MICHELIN:

100 zł - rozmiar 16"-17" (opony osobowe i SUV)

200 zł - rozmiar 18" lub większy (opony osobowe i SUV)

100 zł - rozmiar 15"-17" (opony dostawcze)

Nagroda zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji lub wydana uczestnikom osobiście za pośrednictwem wybranych punktów sprzedaży.

Wyprzedaż opon letnich Michelin

Jesienne wyprzedaże to dobry czas na zakup opon letnich. Michelin także ma w swojej ofercie szeroki wybór ogumienia letniego, które właśnie teraz można kupić w okazyjnych cenach. Oto przykłady doskonałych okazji cenowych od Michelin:

Michelin Primacy 4, 205/50 R17, rok produkcji 2020 przecena z 805 na 499 złotych

Michelin Pilot Sport 4 S, 215/35 R18 rok produkcji 2019 przecena z 1150 na 779 złotych.

Jeśli interesuje cię cena kompletu opon Michelin do twojego samochodu, warto wejść na stronę michelin.pl, gdzie w łatwy sposób znajdziesz idealne opony do swojego pojazdu. Pytania i wątpliwości można natomiast skonsultować za pośrednictwem infolinii, formularza kontaktowego lub w jednym z wybranych stacjonarnych punktów sprzedaży.