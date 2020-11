Nowe BMW serii 4 Coupe na ulicach Warszawy. Nie zgadniecie, kto o nim opowiada [WIDEO]

Nowe BMW serii 4 Coupe przyjechało już do Polski, udało się nawet na przejażdżkę po ulicach Warszawy. Za kierownicą siedział Christian Haririan, czyli nowy Dyrektor Generalny BMW Group Polska. I to właśnie on postanowił opowiedzieć o wielkiej premierze marki. Prezentacja wideo to najbezpieczniejszy sposób w aktualnych czasach, żeby spotkać się z fanami marki.

BMW serii 4 Coupe na premierowym nagraniu w Polsce

- Nie bez powodu scenerią dla nagranego materiału stały się nocne ulice Warszawy – BMW The 4 Coupé to ikona designu, która świetnie komponuje się z miejską architekturą. Pokazane w spocie punkty wybrano nieprzypadkowo, bo same w sobie też są ikoniczne - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym. Wygląd nowej czwórki wzbudza kontrowersje, dlatego nie piszemy już nic więcej i zapraszamy do obejrzenia nagrania. W naszej galerii znajdziecie też zdjęcia z nocnej sesji.

Zobacz wideo Nowe BMW serii 4 Coupe na ulicach Warszawy

Jakie silniki może mieć nowe BMW serii 4 Coupe?

Na nagraniu i zdjęciach widzicie wersję M440i xDrive. Pod maską pracuje udany i bardzo często chwalony przez nas silnik R6 o pojemności 3 litrów, który wspomagany jest przez silnik elektryczny pracujący przy napięciu 48 V. Tak stworzona miękka hybryda rozwija moc 374 KM + 11 KM. Napęd na cztery koła z podziałem momentu obrotowego faworyzującym tylną oś pozwoli jej przyspieszyć do 100 km/h w 4,5 s i z łatwością osiągnąć ograniczoną elektronicznie prędkość maksymalną 250 km/h.

Uzupełnienie oferty na początku sprzedaży stanowią modele 420i oraz 430i z silnikami 4-cylindrowymi o pojemności 2 l i mocy odpowiednio: 184 KM oraz 258 KM. Ich osiągi również prezentują się, co najmniej przyzwoicie: 7,5 s od 0 do 100 km/h oraz 240 km/h w przypadku słabszego z nich i 5,8 s oraz 250 km/h, gdy chodzi o 430i. Oprócz tego w premierowym cenniku znajdziemy turbodiesela o poj. 2 l mocy 190 KM. Będzie w modelu 420d w wersji z napędem na tylną oś oraz xDrive.

Nowe BMW serii 4 Coupe - ceny w Polsce

Ile nowa czwórka kosztuje? Podajemy wyjściowe ceny każdej wersji silnikowej:

BMW 420i (2.0 184 KM) - od 189 900 zł

BMW 430i (2.0 258 KM) - od 212 900 zł

BMW M440i xDrive (3.0 374 KM) - od 309 900 zł

BMW M4 (3.0 480 KM) - od 419 900 zł

BMW M4 Competition (3.0 510 KM) - od 438 900 zł

BMW 420d (2.0 190 KM) - od 204 900 zł

Przedpremierowo debiutują BMW M3 i M4. Tak - mają wielkie nerki