Chcecie poznać historię polskiej Alfy? Książka "Prototypy" odsłania tajemnice motoryzacji PRL

Z autorem książki o polskich prototypach nie ma "miękkiej gry" . Opisanie historii motoryzacyjnych eksperymentów z czasów PRL zajęło mu prawie 600 stron, a zbieranie materiałów i przygotowanie książki - wiele lat. Dzięki temu lektura nowej pozycji z serii "Samochody w PRL" jest wyjątkową przygodą.

Na 584 stronach obejrzymy mnóstwo unikalnych zdjęć oraz przeczytamy setki ciekawych historii. Poznamy dzieje niesamowitych samochodów oraz ich konstruktorów. Autor porusza wszystkie istotne wątki, począwszy od sportowych aut SAM wytwarzanych w pojedynczych egzemplarzach po II Wojnie Światowej, przez dziesiątki eksperymentalnych konstrukcji polskich Ośrodków Badawczo-Rozwojowych, a kończąc na projektach aut, które miały być przełomem w polskiej motoryzacji.

Ale nie chodzi tylko o ilość. Książka "Prototypy" to fascynująca lektura. Chcecie wiedzieć jak wyglądał Gad, Pionier, Fafik i Meduza? Poznać liczne prototypy Warszawy i Syreny? Dowiedzieć się czym były polskie: Alfa, Beta oraz Delta? Przeczytać co z wulgarnym określeniem szybkiej jazdy ma wspólnego pewien pojazd?

Niektóre z opisywanych pojazdów były niezwykle siermiężne, inne tak piękne, że czujemy ogromny żal wiedząc, że nigdy nie trafiły do produkcji seryjnej. Za to wszystkie historie, które ich dotyczą, zostały opisane w fascynujący sposób.

Książka Tomasza Szczerbickiego 'Prototypy' fot. ŁK

Lektura "Prototypów" to podróż sentymentalna

Wielu fanów polskiej motoryzacji zastanawia się, co by było, gdyby idee polskich (i nie tylko) inżynierów oraz projektantów zostały wprowadzone w życie? Czy polski przemysł samochodowy wyglądałby dzisiaj inaczej. Autor opowiada nie tylko jego historię, ale próbuje odpowiedzieć na te pytania. A trudno znaleźć człowieka, który byłby bardziej do nich uprawniony.

Tomasz Szczerbicki jest miłośnikiem motoryzacji, zwłaszcza tej polskiej, autorem 30 książek, dziennikarzem i żywą encyklopedią informacji na ten temat. O mniej znanym aspekcie polskiej motoryzacji pisze równie fascynująco, jak słynny Witold Rychter.

Czytanie książki "Prototypy" obudzi podobny sentyment, wśród tych, którzy się wychowali na lekturach fantastycznego kronikarza polskiej motoryzacji i pozwoli na chwilę przenieść się w czasy dzieciństwa, a to jest bezcenne.

Nowa książka Szczerbickiego to pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego fana samochodów, nie tylko polskiej motoryzacji. Jej przeczytanie zajmie sporo czasu, ale żadna chwila nie będzie stracona, a lektura z pewnością się nie znudzi. W sam raz na długie zimowe wieczory.

Książka Tomasza Szczerbickiego 'Prototypy' fot. ŁK