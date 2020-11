Renault prowadzi akcję serwisową w Australii... przy pomocy flamastrów

Nigdy nie słyszeliśmy o tak dziwnej akcji serwisowej. Właściciele 824 egzemplarzy Renault Megane zostaną wezwani do autoryzowanych serwisów, gdzie wyznaczona osoba wykreśli z instrukcji obsługi ich samochodów dwa słowa: "i drzwi". To dlatego, że błąd w australijskiej wersji instrukcji tego modelu może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

REKLAMA

Renault Megane jest modelem sprzedawanym w wielu zakątkach świata, mimo że kompaktowy hatchback jednoznacznie kojarzy się z Europą. Jednak to australijscy właściciele partii sprzedanych tam Renault Megane z rocznika 2016 otrzymali źle napisaną instrukcję obsługi. W część dotyczącą przewożenia dzieci na tylnej kanapie wkradł się błąd.

Zobacz wideo

Instrukcja sugeruje, że włączenie blokady okien jednocześnie zabezpieczy tylne drzwi przed przypadkowym otwarciem. Sprawa brzmi kuriozalnie, ale teoretycznie może prowadzić do tragedii. Odpowiedzialnością za nią mógłby być obarczony francuski koncern. Dlatego trzeba wykreślić z instrukcji dwa słowa "i drzwi".

Wydrukowanie nowych książek byłoby nieekologiczne

Rozwiązaniem, które automatycznie przychodzi na myśl jest wydrukowanie nowych instrukcji obsługi dla pechowego modelu. Taka operacja byłaby jednak czasochłonna, kosztowna i nieobojętna dla środowiska. Instrukcje zazwyczaj są grubymi księgami, w których jest opisany każdy szczegół codziennej obsługi samochodu.

Dlatego koncern Renault wybrał nietypowe rozwiązanie i wyposażył pracowników swoich serwisów w czarne mazaki. Przy okazji Renault Australia zawiadamia, że korekta będzie bezpłatna. Ciekawe, czy firma zwróci użytkownikom koszt paliwa zużytego na dojazd do serwisu. Australia to przecież tak duży kraj, że jednocześnie jest kontynentem.

Tak czy inaczej, jeśli mieszkacie w Australii i jeździcie Renault Megane z 2016 roku, miejcie się na baczności. Pod tym adresem można na podstawie numeru VIN samochodu sprawdzić, czy samochód obejmuje akcja serwisowa. W ostateczności można też zajrzeć do instrukcji, dowiedzieć się tego samodzielnie i... własnoręcznie wykreślić niepotrzebne wyrazy.

Renault Megane fot. Renault