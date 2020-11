Koniec z korkami w okolicach Zegrza? Droga krajowa nr 61 będzie rozbudowana

- To kolejny etap rozbudowy DK61 w kierunku Zegrza, gdzie dwujezdniowa droga połączy się z dalszym fragmentem aż do obwodnicy Serocka. Równocześnie przygotowujemy dokumentację na budowę ok. 17–kilometrowej obwodnicy Pułtuska. Te wszystkie inwestycje ułatwią w przyszłości podróż w kierunku Kurpi i Mazur - mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. To bardzo dobra informacja dla kierowców nie tylko z Warszawy. Zalew Zegrzyński zawsze przyciąga wielu miłośników wypoczynku nad wodą, ale dojazd tam to droga przez mękę. Wąskie drogi są pełne samochodów, a szybki rodzinny wypad na plażę zamienia się w długie stanie w korkach.

GDDKiA poinformowała właśnie o rozstrzygnięciu przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo - Zegrze. Zadaniem wykonawcy będzie poszerzenie drogi do dwóch pasów w obu kierunkach. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

Rozbudowa DK61 fot. GDDKiA

Widoczny na mapie 4,5-kilometrowy odcinek to nie jedyne prace związane z DK61. Droga od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki jest sukcesywnie rozbudowywana od 2006 roku. Powstały m.in. obwodnica Jabłonny. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace zostały rozpoczęte od budowy wiaduktu nad torami PKP oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r. Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r.