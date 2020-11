Historia traktorów Lamborghini w... 40 sekund [WIDEO]

Chcecie poznać mniej znaną część historii Lamborghini, ale nie macie na to całego dnia? Film animowany przygotowany przez portal FleetLogging jest dla was. Jego obejrzenie trwa chwilę, a przez ten czas dowiecie się sporo na temat urokliwych ciągników rolniczych. W dodatku animacja została przygotowana wyjątkowo estetycznie od strony graficznej.

Ferruccio Lamborghini był włoskim przemysłowcem, konstruktorem i biznesmenem. Pochodził z rodziny, która zajmowała się uprawą winorośli w regionie Emilia-Romania, ale zawsze interesowały go maszyny. Wkrótce po wojnie, w 1948 roku założył firmę wytwarzającą maszyny rolnicze.

Produkcję samochodów Ferruccio Lamborghini rozpoczął znacznie później - w 1963 roku. Legenda głosi, że narodziły się z urażonej dumy. Lamborghini był majętnym przedsiębiorcą i właścicielem kilku egzemplarzy legendarnego modelu Ferrari 250 GT.

Lubił to samochody z Maranello, ale uważał, że są zbyt mało komfortowe i dość awaryjne. W jego egzemplarzach ciągle zużywało się sprzęgło, poza tym nie był zachwycony poziomem obsługi w autoryzowanych serwisach tej marki.

Samochody Lamborghini powstały, bo Ferrari się psuły

Uważał, że samochody z koniem na masce to wyścigowe maszyny, a on potrzebował drogowego samochodu i miał innowacyjne pomysły. Poszedł z nimi do Enzo Ferrariego, ale dumny kierowca wyścigowy z Modeny nie lubił słuchać niczyich rad. Tak było i tym razem, dlatego pomysły Ferruccio zostały zignorowane.

Urażony Lamborghini najpierw wypróbował swoje rozwiązania we własnym Ferrari i osiągnął zamierzony efekt, ale jego ambicje były większe. W 1963 roku z pomocą inżyniera, który odszedł od Enzo - Giotto Bizzarriniego - stworzył pierwszy sportowy samochód w stylu gran turismo, Lamborghini 350 GT. Reszta była historią.

Dzieje firmy Lamborghini były burzliwe. W 1971 roku włoski producent popadł w kłopoty, a rok później część firmy odpowiedzialną za ciągniki rolnicze kupiło konkurencyjne przedsiębiorstwo SAME, ale zachowało oryginalną markę do tej pory.

Dzięki animacji przygotowanej przez amerykańską korporację FleetLogging możemy obejrzeć historię wyjątkowych traktorów w pigułce. Dla firmy z branży zarządzania samochodowymi flotami to forma reklamy, dla nas - solidna dawka wiedzy. Aż dziw jak wiele ciekawostek udało się przekazać w zaledwie 40 sekund i to w wyjątkowo przystępnej formie. Zresztą sami zobaczcie.