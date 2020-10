Genesis GV70 oficjalnie. Koreańska marka premium rośnie w siłę

Oficjalną i pełnoprawną prezentację Genesisa GV70 zaplanowano na ten rok, ale na trochę później. Teraz Koreańczycy skupiają się przede wszystkim na stylistyce, pozwolili nam zajrzeć do środka i zdradzili garść podstawowych informacji technicznych. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Przykładowo, nie poznaliśmy jeszcze dokładnych wymiarów modelu. Wiemy tylko, że bazuje na platformie, której użyto w modelu G70. To by oznaczało, że GV70 w podstawowych wariantach będzie samochodem tylnonapędowym, a za dopłatą będzie można zdecydować się na 4x4.

Sporo spekulacji pojawiło się już odnośnie jednostek napędowych, ale sam producent jeszcze niczego nie potwierdził. Oferta będzie się też różnić w zależności od regionu świata (podane moce również mogą się różnić). Podstawowymi propozycjami mają być rzędowe silniki 2.0 o mocy około 250 KM oraz 2.5 o mocy 300 KM. Prawie na pewno w wariancie Sport pod maską zagości znana nam dobrze z Kii Stinger 3,3-litrowa V-szóstka (ok. 370 KM) . Niektóre źródła podają też trochę większą jednostkę 3.5 V6 o mocy 375 KM. Poza USA i Koreą Południową dostępny będzie również diesel 2.2 o mocy 202 KM.

Genesis GV70 fot. Genesis

Model GV70 to SUV w coraz popularniejszej stylizacji na coupe - stąd mocno opadająca linia dachu i bardzo odważna stylistyka. Na pierwszych zdjęciach Genesis prezentuje dwa warianty modelu. Klasyczną oraz mocno podostrzoną sportowym pakietem stylistycznym. Sporo różnic między nimi zauważymy także we wnętrzu, w którym producent nie ogranicza się tylko do przeszyć i drobnych akcentów, ale proponuje dwie różne kierownice.

Genesis GV70 fot. Genesis

Genesisa GV70 trzeba na razie traktować jako ciekawostkę. Koreańska marka premium czasem w niektórych komunikatach sugeruje, że rozważa wejście na rynek europejski, ale na razie to tylko nieoficjalne zapowiedzi. Genesis skupia się na innych regionach świata i to tam buduje swoją pozycję. Jednym z kluczowych są Stany Zjednoczonego, gdzie na drogi model GV70 powinien wyjechać w przyszłym roku.

Chcielibyście zobaczyć najnowsze Genesisy także na polskich drogach? Oferta Koreańczyków staje się coraz ciekawsza.