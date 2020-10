Jak Fiat Tipo wypada w rankingach niezawodności? W niemieckim GTU zaskakuje

Fiat Tipo to zdecydowanie jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów na rynku, a na pewno najlepiej wyceniony kompakt. Ceny sedana startują od 49 900 zł za silnik benzynowy 1.6 16v o mocy 95 KM i od 61 900 zł, jeśli zdecydujemy się na diesla 1.3 MultiJet o tej samej mocy. Tipo hatchback kosztuje odpowiednio 58 700 i 70 700 zł. Za 67 200 zł możemy mieć już nieźle wyposażonego Tipo z mocniejszą jednostką benzynową 1.4 T-Jet o mocy 120 KM. Nic więc dziwnego, że Fiat Tipo stał się jednym z bestsellerów w Polsce.

Niezawodność Fiata Tipo

To jednak nie koniec jego zalet. Niemiecki dwutygodnik „Auto Zeitung" co roku publikuje raport usterkowości przygotowany we współpracy z niemieckim Towarzystwem Nadzoru Technicznego Gesellschaft fur Technische Überwachung (GTU). Wielkim zwycięzcą na rok 2020 został Fiat Tipo, najbardziej niezawodny samochód w segmencie aut kompaktowych w kategorii 1-3 lata na rynku niemieckim. Co więcej, bestsellerowy Tipo zajął drugie miejsce wśród wszystkich badanych samochodów w wieku do trzech lat, a jedynym modelem z mniejszą liczbą usterek okazało się elektryczne BMW i3.

Fiat Tipo uzyskał wynik 0,84 - drugi najlepszy rezultat ze wszystkich badanych samochodów osobowych i pierwszy w klasie kompaktów. Oznacza on, że technicy GTU wykryli usterki w mniej niż 1 proc. egzemplarzy w wieku do trzech lat. Tak wygląda pierwsza trójka klasy kompakt:

Fiat Tipo - 0,84 Audi A3 - 2,55 Mercedes Klasy A - 2,58

Zobacz wideo Fiat 500 - miejskie auto o retro wyglądzie [RECENZJA]

Jak przeprowadzane jest badanie GTU?

Dane zawarte w raporcie pochodzą z pięciu milionów obowiązkowych badań technicznych przeprowadzonych przez inżynierów organizacji zrzeszonych w GTU. Zestawienie obejmuje łącznie 250 dostępnych w Niemczech modeli osobowych, podzielonych na segmenty i grupy wiekowe: 1-3 lata, 4-5, 6-7, 8-9 i 10-11, ze średnim przebiegiem wynoszącym odpowiednio do wieku 40 tys., 60 tys., 90 tys., 110 tys. i 130 tys. km.

Organizacja GTU koncentruje się przede wszystkim na częstotliwości występowania usterek mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, codzienną, zwykłą eksploatację i wiążące się z nimi nieplanowane koszty napraw, skupiając się na stanie technicznym karoserii, układu kierowniczego i hamulców, oświetlenia i elektryki, zawieszenia oraz układu wydechowego. Wynik liczbowy oznacza średnią liczbę usterek, które wystąpiły w 100 pojazdach tego samego typu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Im wyższy odsetek wykrytych awarii, tym niższa pozycja w rankingu GTU.