Szukamy praktycznego SUV-a za 120 tysięcy złotych. Co oferuje rynek?

Dlaczego wybieramy SUV-y? Wyższa pozycja za kierownicą poprawia przegląd pola i korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Zwiększony prześwit pomaga forsować miejskie krawężniki i koleiny. Choć większość crossoverów segmentu B i C wyjeżdża z salonu z przednim napędem, wydajna kontrola trakcji pomoże w lekkim terenie. To samochody, które uchodzą za uniwersalne i rodzinne. Potrafią być oszczędne i łagodnie obchodzić się z kręgosłupami podróżujących podczas kilkuset kilometrowej trasy. Trzeba jednak pamiętać, że spora masa własna wpływa na szybsze zużycie elementów układu hamulcowego i zawieszenia. W stosunku do zwykłych hatchbacków, droższe są opony i większe zapotrzebowanie na paliwo. Niemniej, to bardzo ciekawe pojazdy, których popularność nie dziwi.

REKLAMA

Volvo XC40 T3 FWD

Ten Europejski Samochód Roku 2018 i jednocześnie najmniejszy w gamie Volvo SUV, został oparty na modułowej płycie podłogowej CMA. Dzięki temu, udało się stworzyć samochód wymiarami odpowiadający kompaktowym crossoverom. Ma 442 cm długości, 186 szerokości i 166 wysokości 166 cm. Rozstaw osi na poziomie 270 cm zwiastuje sporo przestrzeni w kabinie. Spory jest też prześwit – 21 cm.

Opinie Moto.pl: Volvo XC40 T3 - sprawdzamy Samochód Roku w najtańszej wersji silnikowej

Miejsca wewnątrz starczy dla czterech rosłych pasażerów. Przednie fotele są wygodne i zostały wyposażone we wszechstronną regulację elektryczną (opcja za 2530 zł). Z tyłu przydałaby się regulacja pochylenia oparcia kanapy, ale i tak jest całkiem komfortowo. Bagażnik o pojemności 460 litrów ma spory schowek pod podłogą. Materiały użyte w kabinie są w znacznej części miękkie i solidnie spasowane. Nie zabrakło też elektronicznych gadżetów w postaci 12-calowego ekranu zastępującego analogowe wskaźniki, czy tabletu o przekątnej 9 cali. Jego obsługa wymaga przyzwyczajenia z uwagi na rozbudowane menu.

To też pierwszy model Volvo, w którym znajdziemy w pełni elektryczny napęd, hybrydę ładowaną z gniazdka, a także klasyczne jednostki spalinowe. W przyjętym przez nas budżecie, wybór został ograniczony tylko do jednej wersji T3 z napędem na przednią oś (114 900 zł). Pod tym oznaczeniem kryje się benzynowy motor o pojemności 1.5 litra i mocy 163 KM. Według producenta, z manualną, 6-stopniową skrzynią zużywa w cyklu mieszanym od 6,8 do 7,6 l.

Volvo XC40 fot. Volvo

VW Tiguan 1.5 TSI

W zeszłym roku Tiguan trafił do ponad 220 tysięcy klientów w Europie. Tym samym, zyskał status najpopularniejszego auta w segmencie kompaktowych SUV-ów. Obecnie następuje zmiana warty w cenniku, ale na najnowszy model musimy jeszcze kilka tygodni poczekać. Nie zmienia to faktu, że oferta na auto produkowane od 2016 roku jest całkiem atrakcyjna. W założonym budżecie możemy wybrać nieźle wyposażoną wersję Comfortline z 1.5 TSI (130 lub 150 KM) z dwusprzęgłowym automatem DSG lub 2.0 TDI o mocy 150 KM i manualną przekładnią. Auto ma prześwit na poziomie 20 cm.

Niezależnie od wariantu, kompaktowy SUV ma 449 centymetrów długości, a rozstaw osi to 268 cm. W 5-osobowej konfiguracji bagażnik mieści 615 litrów. Po złożeniu asymetrycznej kanapy, jego pojemność rośnie do 1655 litrów. Auto jest jednym z większych w segmencie, dzięki czemu na pokładzie bez trudu zmieszczą się cztery dorosłe osoby. Mocny punkt programu stanowią materiały wykończeniowe i multimedia. Decydując się na 1.5 TSI EVO z DSG (114 890 zł), warto dołożyć pakiet Premium z bezkluczykowym dostępem, LED-owymi reflektorami i możliwością przeniesienia aplikacji ze smartfona wprost na centralny ekran w aucie.

VW Tiguan fot. VW

Seat Tarraco 2.0 TDI

Hiszpański SUV zadebiutował kilkanaście miesięcy temu i jest największym w gamie Seata. Auto ma 473,5 centymetra długości, 184 szerokości i 167,5 wysokości. Rozstaw osi wynosi 279 cm. Karoserię można wzbogacić w pełni LED-owymi światłami, elektrycznie unoszoną pokrywą bagażnika i 20-calowymi obręczami ze stopów lekkich. Nas jednak interesuje wersja Style z 2.0 TDI pod maską, która została wyceniona na 125 tysięcy zł. Na liście wyposażenia znajdziemy automatyczną klimatyzację regulowaną w trzech strefach, zestaw cyfrowych zegarów o przekątnej 10,25 cala, bezkluczykowy dostęp oraz system multimedialny z 8-calowym, dotykowym ekranem. Tarraco może pochwalić się sporą przestrzenią w dwóch rzędach i bagażnikiem o pojemności 760 litrów. Za trzeci rząd trzeba dopłacić 3504 zł.

Seat Tarraco - cennik 2019. Nowy, wielki SUV w ofercie Seata. Znamy polskie ceny

2-litrowy diesel ma 150 KM i 340 Nm. Sprzężony z manualną, 6-stopniową przekładnią, rozpędza hiszpańskiego SUV-a w 9,8 sekundy do setki. Wskazówka prędkościomierza kończy bieg na 202 km/h. Seat ma 19 cm prześwitu i dość sprężyście zestrojone zawieszenie. Nieźle prowadzi się nie tylko na autostradzie, lecz również krętych drogach. Za odmianę z napędem na cztery koła, trzeba zapłacić przynajmniej 143 200 zł.

Seat Tarraco 2.0 TDI fot. Seat

Mazda CX-30 Skyactive 2.0 4x4

CX-30 zalicza się do kompaktowych przedstawicieli gatunku. Bazuje na Maździe 3, dysponuje zwiększonym prześwitem i oferuje napęd na obie osie. Ma 439,5 centymetra długości, 179,5 szerokości i 154 wysokości. W stosunku do kompaktowych konkurentów, wyróżnia się niższym nadwoziem, dzięki czemu wygląda całkiem dynamicznie. 17,5 cm prześwitu w połączeniu z napędem na obie osie, gwarantuje bezproblemowe forsowanie miejskich krawężników i przeszkód w lekkim terenie.

Zobacz wideo Mazda CX30 - sprawdzamy jak wypada nowy japoński crossover

W żyłach japońskich konstruktorów płynie benzyna. Taki wniosek możemy wysnuć analizując paletę silnikową CX-30. Wszystkie jednostki mają pojemność dwóch litrów. Są wolnossące i generują 122, 150 lub 180 KM. Wybraliśmy wariant środkowy sprzężony z manualną przekładnią i napędem na obie osie. To wystarcza, by pierwsza setka pojawiła się na liczniku po 9,1 sekundy, a wskazówka prędkościomierza skończyła bieg na 195 km/h. Średnie zużycie wynosi 6,8 litra.

Za specyfikację Kanjo zapłacimy 122 900 zł. Istotne, że wiele dodatków otrzymujemy w standardzie. To między innymi 18-calowe obręcze ze stopów lekkich, reflektory diodowe, bezkluczykowy dostęp, podgrzewana kierownica i przednie fotele, kamera cofania, a także przezierny wyświetlacz i multimedia z ekranem o przekątnej 8,8 cala.

Mazda CX-30 fot. Mazda

BMW X1 18i

Niełatwo zastąpić model, którego pierwsza generacja była najlepiej sprzedającym się SUV-em BMW w Europie. Druga wyraźnie urosła i gabarytami zbliżyła się do X3. Karoseria mierzy 444 cm długości, 182 szerokości i 161 wysokości. W ofercie dla przedsiębiorców, wersję Business Edition możemy kupić za 117 tysięcy brutto. Nie ma w tym wariancie zbyt szerokiego pola do popisu, ale dostaniemy tylne czujniki parkowania, relingi dachowe i 17-calowe obręcze ze stopów lekkich.

Miejsca w X1 nie brakuje w dwóch rzędach. Siedzisko kanapy jest regulowane w zakresie kilkunastu centymetrów, kosztem pojemności bagażnika. Można też zmieniać kąt nachylenia oparcia. 505 litrów pojemności bagażnika to przyzwoity wynik. Po złożeniu asymetrycznej kanapy, uzyskamy 1550 litrów. Podstawowa jednostka benzynowa dostępna w tej odmianie ma 3 cylindry i 1,5 litra pojemności. Dzięki doładowaniu, generuje 140 KM i 220 Nm, co przekłada się na niezłe osiągi – 9,7 s do setki i 205 km/h prędkości maksymalnej. Automatyczna, dwusprzęgłowa przekładnia należy do wyposażenia standardowego.

BMW X1 fot. BMW

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 2WD

W 2019 Hyundai Tucson zajął drugie miejsce w Polsce w swojej klasie. Nad Wisłą trafił do blisko 8 tysięcy klientów. Auto ma 448 centymetrów długości, 185 szerokości i 164,5 wysokości. Rozstaw osi wynosi 267 cm. Dodatkowo, mamy do dyspozycji blisko 19 centymetrów prześwitu. Elektronika natomiast pomoże podczas zjazdów i podjazdów pod strome wzniesienia, a o dzielności niech świadczą wartości dla kątów wejścia, zejścia i rampowego. To odpowiednio 17,9 24,5 i 19,5 stopnia.

Nowy Hyundai Tucson. Ma znikające reflektory i kompletną gamę napędów

Kabinę wykończono przyzwoitymi materiałami, choć te w dolnej części kokpitu są twarde. Cieszy za to ilość miejsca w dwóch rzędach i bagażnik o pojemności od 502 do 1503 litrów. W wybranej przez nas specyfikacji Comfort, otrzymamy w standardzie tempomat, klimatyzację automatyczną regulowaną w dwóch strefach, podgrzewaną kierownicę i fotele, a także wielofunkcyjną kierownicę i tylne czujniki parkowania.

Przeglądając ofertę silników, trudno nie dostrzec wolnossącego 1.6 GDI o mocy 132 koni mechanicznych. Brak skomplikowanego osprzętu gwarantuje niskie koszty eksploatacji i niezłe parametry. Występuje z napędem na przednią oś i manualną, 6-stopniową przekładnią manualną. My jednak postawiliśmy na doładowaną odmianę. Z tej samej pojemności udało się wycisnąć 177 KM i 265 Nm. Z automatyczną, dwusprzęgłową przekładnią i napędem na przednią oś przyspiesza do setki w 8,9 sekundy i rozpędza się do 201 km/h. Według danych fabrycznych, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 7,6-8,2 litra na 100 km. Taka specyfikacja kosztuje 117 700 zł.

Hyundai Tucson fot. Hyundai

Toyota RAV4 2.0 2.0 Dual VVT-iE FWD

Toyota wprowadziła do Europy RAV4, gdy segment średniej klasy SUV-ów praktycznie nie istniał. Był rok 1994. Obecnie, mamy do czynienia z piątym wcieleniem. Ma 460 centymetrów długości, 186 szerokości i 169 wysokości. W podstawowej wersji Active, bo tylko na taką pozwala założony budżet, otrzymujemy 17-calowe felgi stalowe, a także główne światła wykonane w technologii LED.

Chciałem napisać coś kontrowersyjnego o Toyocie RAV4 Hybrid AWD-i, ale mi nie wyszło

Dzięki sporym gabarytom, mamy do dyspozycji mnóstwo miejsca w dwóch rzędach. Fotele nieźle wyprofilowano. Za dopłatą, zyskały elektryczną regulację w kilku płaszczyznach i funkcję podgrzewania. Kanapa oferuje zmianę kąta nachylenia oparcia i zapewnia odpowiedni poziom wygody. Bagażnik w standardowej konfiguracji mieści 580, a w maksymalnej 1690 litrów. Podłogę można obniżyć o 4 centymetry lub obrócić. Mimo bazowej wersji, na pokładzie znajdziemy adaptacyjny tempomat, manualną klimatyzację z cyfrowym wyświetlaczem, jak również system multimedialny z 8-calowym wyświetlaczem. Możemy na niego przenieść aplikacje ze smartfona opartego na Android Auto lub Apple CarPlay.

Podstawowy silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów generuje 173 KM i 208 Nm dostępnych w przedziale 4300-5200 obr./min. Przyspiesza do setki w 9,8 sekundy i zużywa zaledwie 6,9-7,4 l w cyklu mieszanym. W standardzie dostajemy manualną, 6-stopniową skrzynię. Co ciekawe, maksymalna masa własna przyczepy z hamulcem najazdowym wynosi 2000 kilogramów. Za taką specyfikację zapłacimy 116 900 zł.

Toyota RAV4 fot. Toyota