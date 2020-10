W kategorii Sportowe Auto Roku są tysiące KM, ale zwycięzca będzie tylko jeden. Głosujecie

Na Samochód Sportowy Roku możesz głosować w TYM MIEJSCU. Na głosujących czekają nagrody ze skuterem marki Piaggio na czele.

Kategoria "Samochód sportowy" jest złożona. Bo, czy najlepszym autem sportowym będzie samochód, który najszybciej przyspiesza od 0 do 100 km/h, czy może lepszy okaże się ten mniej dynamiczny, ale za to dający więcej emocji podczas prowadzenia? O tym zdecyduje głos czytelników w tej kategorii.Kto wygra w edycji 2020? O tym decydują tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. W kategoria specjalnych plebiscytu The Best of Moto jurorzy i eksperci nie mają nic do powiedzenia. W zeszłym roku wskazaliście na Mercedesa-AMG GT.

Zagłosuj na Sportowy Samochód Roku.

W tym roku kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Alfa Romeo Giulia GTA

Audi RS7

Cupra Leon

Ford Focus ST

Honda Civic Type R

Hyundai i30 N Line

Jaguar F-TYPE

Mercedes-AMG CLA 45S

Opel Corsa-e Rally

Porsche 911 Turbo S

Renault Megane R.S. Trophy-R

Skoda Octavia RS

Suzuki Swift Sport Hybrid

Toyota GR Supra 2.0

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 26 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, który samochód ogłosicie w tym roku najlepszym sportowym modelem. To będzie trudny wybór.