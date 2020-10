Skuter alternatywą dla samochodu - Piaggio MP3 300 ma trzy koła i bieg wsteczny

Trzykołowy skuter Piaggio MP3 300 to połączenie samochodu ze skuterem. Z jednej strony zachowuje się jak jednoślad, co pozwala ominąć korki i eliminuje problem ze znalezieniem miejsca parkingowego, ale z drugiej strony dzięki innowacyjnemu systemowi oferuje niespotykaną dotąd stabilność po zatrzymaniu.

Trzykołowy pojazd to połączenie bezpieczeństwa i pewności prowadzenia samochodu z funkcjonalnością i wolnością jaką daje jednoślad. Dodatkowo Piaggio MP3 300 ma większą moc od skuterów o pojemności 125 ccm. Dzięki pojemności silnika wynoszącej 300 ccm generuje moc 24,6 KM. Przypominamy, że takim pojazdem nadal możemy poruszać się z prawem jazdy kategorii B.

Nowe przepisy

Wszystko przez zapis w ustawie. Do tej pory na prawo jazdy kategorii B mogliśmy jeździć motocyklami o pojemności 125 ccm (skuter to też motocykl). Do tej grupy dołączyły jednak pojazdy z trzema kołami. Jeśli taki pojazd ma homologację L5E (czyli właśnie dla trójkołowców) pojemność przestaje mieć znaczenie. Dlatego modelami Piaggio MP3 300 i MP3 500, które mają silniki o pojemności odpowiednio 300 ccm i 500 ccm nadal możemy jeździć posiadając prawo jazdy na samochód.

Praktyczność na trzech kołach

Piaggio MP3 300 jest bardzo komfortowy dzięki dużej i wygodnej kanapie z bardzo pojemnym schowkiem, który pomieści np. dwa kaski. Dwa koła z przodu to dodatkowe bezpieczeństwo podczas podróży. Pojazd posiada mechanizm blokujący przednie koła, dzięki czemu skuter nie przewróci się na bok, nawet gdy nie wystawimy nóg po zatrzymaniu się, np. na światłach. Dzięki temu mimo sporej masy kierowca nie ma problemu z zachowaniem równowagi i wyczuciem skutera.

Skuter z biegiem wstecznym

Większym bratem MP3 300 jest MP3 500. Największą ciekawostką tego pojazdu jest fakt, że posiada on... bieg wsteczny! Półlitrowy, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony cieczą generuje moc 44 KM, co przekłada się na niespotykaną wśród jednośladów dostępnych na kat. B dynamikę. Zmienne mapy zapłonu w systemie Ride-by-Wire z elektronicznym sterowaniem mocą zapewniają dodatkowo świetne oddanie mocy oraz płynność pracy silnika.

Trzykołowy skuter to ciekawa i bardziej dynamiczna alternatywa dla klasycznych jednośladów. System utrzymywania równowagi po zatrzymaniu to też duże ułatwienie dla osób, które nie miały zbytniej styczności z jazdą motocyklami czy skuterami.

Choć idą chłodne dni, firma Piaggio ma na to rozwiązanie. Trójkołowiec to nadal idealna alternatywa dla samochodu oraz jednośladu, bo dzięki takim systemom jak ABS oraz ASR (kontrola trakcji), które znajdują się w wyposażeniu standardowym, kierowca może czuć się bezpiecznie nawet przy gorszej przyczepności asfaltu. Dodatkowo Piaggio Polska przygotowało ciekawą jesienną promocję - do każdego 3-kołowego skutera dodawany jest dedykowany motokoc oraz mufki, które ochronią nogi i dłonie przed chłodem i wilgocią. Oznacza to, że dla prawdziwych zapaleńców jazdy na dwóch (choć w tym przypadku na trzech) kołach sezon wcale nie musi się kończyć.

