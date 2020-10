Ford Mustang Mach 1 przyjedzie do Polski. Z ręczną skrzynią i V-ósemką o mocy 460 KM

Mach 1 to legendarna wersja specjalna Forda Mustanga. Jej najnowsza interpretacja pojawi się w sprzedaży w Europie. Najpierw nowy Ford Mustang Mach 1 przyjedzie na nasz kontynent do Goodwood, a później ruszy w trasę do kolejnych krajów Europy. W polskich salonach sprzedaży możemy się go spodziewać w przyszłym roku. Liczba dostępnych dla klientów nad Wisłą egzemplarzy oraz ich ceny pozostają na razie tajemnicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Ford Puma kusi nie tylko funkcjonalnym bagażnikiem [RECENZJA]

Wiemy za to, że pod maską pracuje silnik V8 o pojemności 5.0 litra. Pełna moc, czyli aż 460 KM, dostępna jest przy ok. 7500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy (529 Nm) przy 4600 obr./min. Mach 1 będzie pierwszym seryjnym Mustangiem, który będzie w Europie dostępny z ręczną skrzynią TREMAC z dwutarczowym sprzęgłem. Ma system płynnej redukcji biegów (dopasowuje obroty), układ chłodzenia z myślą o pracy na wysokich obrotach, a skrzynię dostosowano do zmian biegów bez zdejmowania nogi z gazu.

Jeśli nie interesuje was, ręczna przekładnia w samochodzie tego typu, a chcielibyście jeździć tak stylową, nawiązującą do przeszłości odmianą Mustanga, to w opcjach dostępny jest jeszcze automat o 10 przełożeniach.

Ford Mustang Mach 1 fot. Ford

Ford Mustang Mach 1 opisywany jest jako najlepiej prowadzący się Mustang, jaki kiedykolwiek trafił do Europy. To właśnie prowadzenie (no i oczywiście stylistyka) stoi tu na pierwszym miejscu. Specjalnie dla tej wersji dostosowano układ kierowniczy (ma być bardzo bezpośredni), Mustang ma szperę, pakiet aerodynamiczny dodaje 22 proc. dodatkowego docisku, a zawieszenie to regulowane MagneRide, które pozwala na kontrolę siły tłumienia wykorzystując elektroniczne sterowanie przepływem płynu hydraulicznego w amortyzatorach. Warto też wspomnieć o wydajniejszych hamulcach i sztywniejszych przednich sprężynach i stabilizatorach. Mustang Mach1 seryjnie ma być oferowany na oponach Michelin Pilot Sport 4.

Wiele z nowych elementów pożyczono z Mustangów Shelby GT350 oraz GT500.

Ford Mustang Mach1 fot. Ford

Ford Mustang Mach1 fot. Ford

Ford Mustang Mach1 fot. Ford

Czekamy na szczegóły polskiej oferty. Do Mustanga Mach1 na pewno wtedy wrócimy.