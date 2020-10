Tu lista jest wyjątkowo długa... Głosujecie na Innowację Motoryzacyjną Roku 2020

Na Innowację Motoryzacyjną Roku możesz zagłosować w TYM MIEJSCU. Na głosujących czekają nagrody ze skuterem marki Piaggio na czele.

W tej szerokiej kategorii chcemy, by nasi czytelnicy wybrali najważniejszą spośród różnych innowacji motoryzacyjnych tego roku. Jakie zastosowane rozwiązanie technologiczne miało w 2020 r. największe znaczenie? W zeszłym roku wybraliście na zwycięzcę silnik Mazdy Skyactiv-X. Kto wygra w edycji 2020? O tym decydują tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. W kategoria specjalnych plebiscytu The Best of Moto jurorzy i eksperci nie mają nic do powiedzenia.

Zagłosuj na Innowację Motoryzacyjną Roku.

W tym roku kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Kluczyk w telefonie BMW Digital Key

Koncept Citroen AMI One

System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na drodze Forda

Hyundai Xcient Fuel Cell - pierwsza ciężarówka na wodór

Kia BVM - asystent martwego pola wyświetla obraz z kamer bocznych

Mazda FCTA - system wykrywający potencjalne zagrożenia

Innowacje w nowym Mercedesie Klasy S

Układ napędowy Mitsubishi Outlandera PHEV

Nissan Juke z Asystentem Google i aplikacją NissanConnect

Najnowsza wersja Peugeot i-Cockpit z zegarami 3D

800-woltowa instalacja elektryczna w Porsche Taycan

Hybrydowe układy napędowe E-Tech w Renault

System Travel Assist Volkswagena

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 26 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, który samochód ogłosicie w tym roku najlepszym miejskim modelem. To będzie trudny wybór