Rusza bezprzewodowa aktualizacja systemu BMW dla 750 tys. samochodów. Wreszcie będzie w nich Android Auto

Oznacza to ponad 750 tys. samochodów bawarskiej marki na całym świecie. Wśród nich jest większość aktualnej gamy BMW: serie od 1 do 8, a także SUV-y X3, X4, X5, X6, X7 oraz model Z4.

Powiadomienie o aktualizacji może dotrzeć za pośrednictwem aplikacji BMW na smartfon albo pojawić się bezpośrednio w samochodowym systemie iDrive. Jeśli przez kilka miesięcy go nie będzie (aktualizacja 3/4 miliona samochodów trochę potrwa), można zgłosić się do autoryzowanego serwisu z prośbą o przeprowadzenie jej ręcznie.

Największą nowość stanowi możliwość współpracy samochodów ze smartfonami wyposażonymi w system Android. Nie wiadomo dlaczego tak długo użytkownicy takich telefonów byli traktowani gorzej od właścicieli iPhonów, ale wreszcie nie będą musieli rezygnować z zakupu modeli marki BMW z tego powodu.

Jest jedno ale. Android Auto w systemie iDrive będzie działać wyłącznie bezprzewodowo. Dlatego nowa funkcja zadziała jedynie na smartfonach z najnowszą wersją systemu Google - Androidem 11. Wymagane jest też pasmo Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz.

Bezprzewodowa funkcja Android Auto dopiero pojawia się w telefonach. Pierwszy był w nią wyposażony model Pixel firmowany przez Google. Później zaczęły być w nią wyposażane najdroższe urządzenia Samsunga.

Na pewno będzie trafiać do kolejnych smartfonów, bo to bardzo wygodny sposób współpracy z samochodowymi multimediami. Wystarczy wsiąść do auta i oba urządzenia łączą się bez podłączania kabelka i odwracania uwagi kierowcy. To najciekawsza, ale nie jedyna nowość aktualizacji systemu iDrive.

Aktualizacja iDrive. Cyfrowy asystent stanie się bardziej inteligentny

BMW poprawiło również własny system nawigacji, który w czasie planowania trasy będzie korzystał z informacji na temat aktualnego ruchu i sytuacji drogowej. Funkcja BMW Connected Parking pomoże znaleźć wolne miejsca parkingowe, a w czasie ich szukania weźmie pod uwagę rozmiary samochodu.

Bardzo ciekawie brzmi funkcja automatycznego uruchamiania elektrycznego trybu jazdy w centrach miast. System sam będzie wykrywał strefy przeznaczone wyłącznie dla samochodów na prąd i zapobiegał włączeniu silnika spalinowego. Rzecz jasna ta funkcja dotyczy wyłącznie modeli z napędem hybrydowym typu plug-in. Podobno nawet cyfrowy asystent BMW po aktualizacji stanie się bardziej bystry.

Ostatnia nowość znów jest nieco wstydliwa dla marki. Po aktualizacji kluczyk od samochodu będzie można zostawić w domu, a zamiast tego użyć smartfona, który będzie wyposażony w funkcję BMW Digital Key. Jednak ta funkcja znów będzie udostępniona wyłącznie właścicielom telefonów Apple. Użytkownicy Androida będą musieli się obejść smakiem.