Najpierw Kia, potem Porsche, a w tym roku? Wybieracie Samochód Roku 2020

Na Samochód Roku 2020 możesz zagłosować w TYM MIEJSCU

Kategoria "The Best of Moto" to główna i najbardziej prestiżowa kategoria naszego plebiscytu, w której nagrodę przyznają jurorzy oraz czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. W poprzednich edycjach wygrały Kia Stinger (2018) oraz Porsche 911 (2019). Dwukrotnie byliśmy zgodni - na zwycięzców głosowali i jurorzy, i czytelnicy. Czy tak będzie w tym roku? Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Audi A3

BMW serii 4

Citroen C4 i e-C4

Ford Puma

Honda Jazz

Hyundai i10

Kia Sorento Hybrid

Land Rover Defender

Mercedes-Benz Klasy S

Peugeot 2008

Porsche 911 Turbo S

Skoda Octavia

Volvo XC40 P8 Recharge

VW ID.3

Na głosujących czekają ciekawe nagrody ze skuterami Piaggio Liberty 50 na czele.

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 26 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, który samochód ogłosicie w tym roku najlepszym miejskim modelem. To będzie trudny wybór