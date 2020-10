Szeryf z SUV-a walczy z wyprzedzającymi się ciężarówkami i przegrywa [WIDEO]

Czym przewinił kierowcom ciężarówek prowadzący SUV-a marki Infiniti? Wszystko wskazuje na to, że to jeden z tzw. drogowych "szeryfów". Zirytował się za długim wyprzedzaniem się ciężarówek i postanowił ukarać ich kierowców. Wjechał przed ciężarówki na prawy pas i nagle gwałtownie zahamował, czym zmusił do hamowania całą kolumnę. Mężczyzna z infiniti planował odjechać, ale trafił na równie zaciekłych przeciwników. Kierowcy ciężarówek chwycili za CB radia i zaplanowali błyskawiczną zemstę. SUV został przez nich okrążony i dosłownie wzięty w kleszcze. Próbował uciec z pułapki, ale ta była zbyt skuteczna. Ciężarówki zmusiły go do zatrzymania się (zablokowano całą drogę), a z kierowcą infiniti przeprowadzono rozmowę wychowawczą.

Nie, nie żartujemy. Do tej sytuacji doszło w Polsce, na publicznej drodze, na której jeździły też inne samochody. Nagranie z całego zdarzenia opublikował na serwisie YouTube kanał "Stop Cham". Film ma dopiero dzień, a liczba odtworzeń już zbliżyła się do 500 000.

To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja i obie strony stworzyły ogromne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Po pierwsze, kierowca infiniti nie powinien na własną rękę wychowywać kierujących ciężarówkami. Nawet jeśli wyprzedzali się na zakazie (tego nie wiemy), od karania na drodze jest policja, a zabawy w "szeryfa" mogą się skończyć tragedią. Z drugiej strony kierowcy ciężarówek również nie popisali się rozsądkiem. Branie kogokolwiek w kleszcze i tamowanie całego ruchu nie powinno się nigdy zdarzyć.