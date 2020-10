Wreszcie ruszyły prace w okolicach Ełku. To kluczowy fragment S61

Droga S61 to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w kraju

Droga ekspresowa S61 to fragment polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego. Głównym zadaniem trasy Via Baltica jest połączenie kraje nadbałtyckich z zachodnią Europą. S61 ma mieć około 220 km i łączyć drogę ekspresową S8 (okolice Ostrowa Mazowieckiego) z granicą z Litwą. Ekspresówka będzie przebiegać przez województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Największe miasta przy trasie to Łomża, Ełk oraz Suwałki.

Tak wygląda mapa S61. Praktycznie wszystkie odcinki zaznaczone są na czerwono, a to oznacza, że trwają na nich prace. Więcej przeczytasz w tym miejscu: Co się dzieje na trasie Via Baltica? Przeglądamy status prac na drodze S61 [MAPA]

Ruszyły prace koło Ełku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wykonawca odcinka rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu. W ramach budowy S61 Ełk Południe - Wysokie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o łącznej długości ok. 23 km. Równolegle zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Ze względu na przewidywany wysoki poziom ruchu pojazdów ciężarowych, konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego, by jak najdłużej bez remontu sprostać obciążeniu 11,5 tony na oś. Kontrakt opiewa na kwotę ok. 685,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Trakcja, Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów.