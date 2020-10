Co się dzieje na trasie Via Baltica? Przeglądamy status prac na drodze S61 [MAPA]

Droga ekspresowa S61 to fragment polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego. Głównym zadaniem trasy Via Baltica jest połączenie kraje nadbałtyckich z zachodnią Europą. Budowa polskich fragmentów trasy jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach POIiŚ - 1,6 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

REKLAMA

Zobacz wideo

Via Baltica, S61, mapa odcinków GDDKiA

Via Baltica w województwie podlaskim

Droga ekspresowa S61 nadal jest w budowie. To najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment szlaku Via Baltica. Na większości podlaskich odcinków prace są już prowadzone, a jedynie dwa czekają na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podborze - Śniadowo

Odcinek realizowany od skrzyżowania S61 z S8, czyli od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3-kilometrowej drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie pojawiła się konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Umowa z poprzednim wykonawcą odcinka, firmą Rubau, została rozwiązana w maju ubiegłego roku. Firma nie uzyskała decyzji ZRID w przewidzianym kontraktowo terminie więc GDDKiA odstąpiła od umowy. W przetargu wyłoniono nowego wykonawcę, firmę Polaqua. Zakładany termin budowy tego odcinka to lata 2021-2023.

Via Baltica, S61 GDDKiA

Śniadowo - Łomża Południe

Fragment o długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe realizowany jest od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Zrealizowano już 60 proc. projektu. Gotowe są już fragmenty jezdni z betonu cementowego i trwają prace przy budowie wiaduktu nad torami kolejowymi. Zgodnie z harmonogramem realizacja tego kontraktu (o wartości 380,33 mln zł) powinna zakończyć się w czerwcu 2021 roku.

Łomża Południe - Łomża Zachód

Odcinek ma długość 7,18 km i realizowany jest od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. Powstaje tam dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Wykonawcą tego fragmentu jest firma Mota-Engil Central Europe, a zaawansowanie prac przekracza 25 proc. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Łomża Zachód - węzeł Kolno

Jest to odcinek będący zasadniczą częścią obwodnicy Łomży. Realizowany od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno na długości 12,92 km (S61) wraz z przebudową DK64 kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 6,96 km. Wykonawcą jest firma TOTO S.p.A.. Wniosek został złożony w sierpniu zeszłego roku, ale wydanie ZRID spodziewane jest na koniec października br. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln zł potrwa do końca 2022 roku.

Węzeł Kolno - Stawiski

Fragment realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski ma długość 16,43 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a prace są zaawansowane w 43 proc. Trwają tam m.in. roboty ziemne, na obiektach prace zbrojarskie wraz z betonowaniem, powstały też odcinki próbne nawierzchni. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku.

Stawiski - Szczuczyn

Realizowany odcinek od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna ma długość 18 km. Obecnie zaawansowanie robót sięga 56,4 proc. Trwa wykonywanie poszczególnych warstw jezdni z betonu cementowego oraz prace przy obiektach inżynierskich. Planowane oddanie do użytkowania tego odcinka to III kwartał 2021. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł.

Via Baltica, S61 GDDKiA

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 - z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Suwałki - Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 kilometrów, a zaawansowanie prac to też 24 proc. Obecnie trwa tam odhumusowanie (czyli zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana części gruntów, wykopy, nasypy i wzmocnienie podłoża kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. Wartość kontraktu to przeszło miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex, a zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku.

Via Baltica w województwie warmińsko-mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim Via Baltica prowadzi drogą ekspresową S61 Szczuczyn - Raczki (66,4 km) o łącznej wartości ok. 2 mld zł. W budowie są już dwa odcinki, a na trzecim, po wydaniu we wrześniu decyzji ZRID, rozpoczną się niebawem.

Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł, a zaawansowanie wszystkich prac przekroczyło 30 proc. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich i jeszcze w tym roku wykonawca planuje ułożyć do 10 km nawierzchni na każdej z jezdni.

Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września br. uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID, więc niebawem rozpoczną się prace budowlane.

Wysokie - Raczki

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych. Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Na wszystkich 19 obiektach mostowych trwają intensywne prace, na sześciu z nich zaawansowanie przekroczyło 90 proc. a postęp całego kontraktu szacowany jest na 54 proc.

Via Baltica, S61 GDDKiA