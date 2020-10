UE zakazała podświetlanego symbolu Rolls-Royce'a. Spirit of Ecstasy "zanieczyszcza światłem"

O co w ogóle chodzi z zanieczyszczeniem światłem? To problem, który coraz częściej dotyka dużych miast - nie widać z nich gwiazd na niebie, nawet podczas bezchmurnej nocy. Wszystko przez oświetlenie ulic, reklam, neonów, latarni itp. Unia Europejska postanowiła walczyć o widoczność rozgwieżdżonego nieba wprowadzając skomplikowane regulacje. Dotyczą one m.in. znormalizowanego oświetlenia ulic, stosowania specjalnych żarówek i diod oraz określenia maksymalnej jasności. I tu wracamy do podświetlanej statuetki "Spirit of Ecstasy", która podpadła europejskim "światłologom".

Podświetlana legenda

Z europejskich katalogów samochodów marki Rolls-Royce podświetlana statuetka "Spirit of Ecstasy" zniknęła na początku tego roku. Dodatkowo dealerzy oferują właścicielom tych prestiżowych aut bezpłatną wymianę podświetlanej figurki, na klasyczną, chromowaną. Jak łatwo się domyślić, chętnych na taką "akcję serwisową" w zasadzie nie ma. Prawdopodobieństwo otrzymania mandatu za świecący znaczek w aucie jest w zasadzie zerowe (i brzmi nieco absurdalnie). Trudno także znaleźć uzasadnienie podciągnięcia tak małej i rzadko spotykanej figurki pod ustawę o zanieczyszczeniu światłem.

Nie tylko Rolls-Royce będzie miał problem

Podświetlany grill to coraz modniejsze rozwiązanie. Znajdziemy je choćby w Mercedesie EQC, najnowszych modelach BMW, a w opcji pojawił się nawet w Skodzie Enyaq. Skoro Unia Europejska wzięła pod lupę świecącą figurkę tak niszowej marki jak Rolls-Royce, jest tylko kwestią czasu, aż inne firmy też będą zmuszone wycofać swoje designerskie oświetlenia.

