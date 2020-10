Kolejny odcinek S5 między Bydgoszczą a Poznaniem oddany kierowcom. To nowe 18 km

Właśnie, 12 października, udostępniono kierowcom 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Szubin Północ do węzła Żnin Północ. Poruszać się można obiema jezdniami, na zasadzie czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, co związane jest z dalszymi pracami wykończeniowymi w obrębie tzw. „kaczego dołka”. Według zapewnień wykonawcy robót, firmy Intercor, ten kilometrowy fragment ma zostać ukończony i udostępniony kierowcom w ciągu następnego miesiąca.

Droga ekspresowa na tym odcinku ma mieć docelowo po trzy pasy w każdym kierunku. Na razie drogowcy wybudowali po dwa. Trzeci powstanie w przyszłości podczas rozbudowy trasy. Budowa drogi ekspresowej S5 Szubin Północ - Żnin Północ przewidywała wykonanie prawie 40 różnych typów zadań w tym budowę m.in. dróg dojazdowych i serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, osłon przeciwolśnieniowych, barier ochronnych oraz ogrodzenia trasy głównej.

To nie koniec prac na trasie S5

To nie koniec dobrych informacji dla kierowców z tego regionu Polski. Droga S5 w województwie kujawsko-pomorskim nabiera realnych kształtów. GDDKiA jeszcze w tym roku planuje udostępnić kierowcom odcinek Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie, na którym prace są wykonane już w prawie 80 proc. Umożliwi to większe niż dotychczas wykorzystanie odcinka Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec. Z kolei na odcinku Nowe Marzy - Świecie Południe, nowy wykonawca prowadzi prace w terenie. W ubiegłym tygodniu nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu, co pozwoliło wykonawcy rozpocząć kolejny etap prac.

Budowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim fot. GDDKiA