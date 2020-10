Co tam słychać w klasie premium? Bez zmian. Jest bardzo dobrze

We wrześniu tego roku w Polsce zarejestrowano 6 700 nowych samochodów klasy premium - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie o wiele mówiącym tytule "Auta premium w niezłej formie". To aż o 20,05 proc. więcej niż w sierpniu 2020 r. i o 13,81 proc. więcej w porównaniu z wrześniem zeszłego roku. W skali całego roku rynek aut premium wciąż odczuwa skutki lockdownu. Od stycznia do końca września kupiono w Polsce 52 510 nowych z wyższej półki. O 6,73 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Jeśli spojrzymy na cały rynek nowych samochodów, to od razu zauważymy, że klasa premium znajduje się w znacznie lepszej kondycji niż reszta branży. Wszystkie rejestracje nowych aut w tym roku w porównaniu z trzema kwartałami 2019 r. skurczyły się aż o 28,16 proc.

Warto też przypomnieć, że akurat do wrześniowych wyników trzeba podchodzić z lekką rezerwą. - Obserwowany wzrost liczby rejestracji we wrześniu, liczony rok do roku, to podobnie jak w przypadku całego rynku nowych samochodów osobowych, głównie efekt niskiej bazy (rezultatu osiągniętego we wrześniu ub.r.). - wyjaśniają eksperci IBRM. Rok temu we wrześniu sprzedano bardzo mało samochodów ze względu na wprowadzenie nowych norm emisji oraz zmian w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa (WLTP). Dealerzy masowo rejestrowali samochody w lipcu i sierpniu, żeby uniknąć problemów. Więcej pisaliśmy o tym w tym miejscu:

Najpopularniejsze marki i modele klasy premium w 2020 r. w Polsce

Najpierw przyjrzyjmy się bestsellerom minionego miesiąca. Pierwsza trójka najpopularniejszych marek raczej nikogo nie zdziwi. Stawce przewodzi Mercedes z 1991 rejestracjami. Za jego plecami zażartą walkę toczyły BMW (1492 szt.) z Audi (1325 szt.). Za podium znalazło się Volvo (948 szt.), a liczącym producentem klasy premium był jeszcze oczywiście Lexus (410 szt.). A najpopularniejsze modele?

Volvo XC60 - 423 szt. Mercedes GLA - 357 Mercedes Klasy A - 339 BMW serii 3 - 323 Audi Q3 - 288

W skali całego roku, od stycznia do końca września, kolejność ulubionych luksusowych marek Polaków nie zmienia się. Mercedes dalej jest na czele (13 818 szt.), drugie jest BMW (12 380 szt.), a podium zamyka Audi (10 370 szt.). Niemieckich producentów goni szwedzkie Volvo (8226 szt.) oraz japoński Lexus (2988 szt.). Trochę inaczej wygląda za to zestawienie bestsellerowych modeli: