Nowa kara za brak OC w 2021 r. Wzrośnie nawet do 5600 zł. Kiedy dostaniemy niższą karę?

Znamy już kary za brak OC w przyszłym roku, ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że płaca minimalna wzrośnie z 2600 do 2800 zł brutto. - Ta zmiana wpłynie również na poziom kar za brak obowiązkowej polisy OC - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia jest powiązana właśnie z pensją minimalną. W przypadku samochodów osobowych wynosi - 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji.

W przyszłym roku czekają nas około 8-procentowe podwyżki. Poniżej przygotowaliśmy dokładną rozpiskę. W nawiasach podajemy kwoty z tego roku.

Kara za brak OC w 2021 r., samochód osobowy:

Powyżej 14 dni - 5 600 zł (było: 5 200 zł)

Od 4 do 14 dni - 2 800 zł (2 600 zł)

Do 3 dni - 1120 zł (1 040 zł)

Kara za brak OC w 2021 r., inny pojazd (motocykl lub rower)

Powyżej 14 dni - 930 zł (było: 870 zł)

Od 4 do 14 dni - 470 zł (430 zł)

Do 3 dni - 190 zł (170 zł)

Kara za brak OC w 2021 r., samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

Powyżej 14 dni - 8 400 zł (było: 7 800 zł)

Od 4 do 14 dni - 4 200 zł (3 900 zł)

Do 3 dni - 1 680 zł (1 560 zł)

Coraz więcej Polaków jeździ bez OC

Coraz wyższe kary nie odstraszają polskich kierowców od jeżdżenia bez ważnej polisy OC. W zeszłym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do zapłacenia kary za brak OC wezwał aż 125 992 osoby. Eksperci zaznaczają, że to niepokojący wynik, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost skuteczności wykrywania nieubezpieczonych pojazdów. - Natomiast wynik dotyczący I kwartału 2020 r. (aż 40 093 wystawione wezwania karne) na pewno nie wróży zbyt dobrze w perspektywie całego roku. Być może nieskuteczność obecnego systemu kar zmotywuje ustawodawcę do wprowadzenia innych rozwiązań” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak to wyglądało w poprzednich latach? Oto dane z UFG: