Powstanie obwodnica Przemyśla. To kolejna część wielkiego planu

Obwodnica Przemyśla będzie biegła w ciągu dróg krajowych 28 i 77. To już czwarta podkarpacka inwestycja drogowa realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej właśnie trafiło ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego, koncepcji programowej oraz uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Cel budowy obwodnicy

Obwodnica Przemyśla pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część (z autostrady A4) przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski.

Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Przemyśla, a to odciąży miasto z ruchu pojazdów ciężarowych.

Obwodnice w województwie podkarpackim

W ramach programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,

Obwodnica Jasła w ciągu DK73,

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),

Obwodnica Pilzna w ciągu DK73,

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),

Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap (ogłoszony przetarg na koncepcję programową).

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.