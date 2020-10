Remont wiaduktów na trasie S8. Utrudnienia dla kierowców na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

We wtorek 29 września rozpoczął się remont dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu S8 na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W ramach zlecenia wykonawca, czyli Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty, przeprowadzi remont elementów konstrukcyjnych wiaduktów oraz ich wyposażenia. Wykonana zostanie nowa warstwa nawierzchni, nowe dylatacje oraz bariery energochłonne. Wymieniona zostanie również kostka chodnikowa.

Zwężenie - utrudnienia dla kierowców

W trakcie remontu kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni głównej trasy S8. Podczas pierwszego etapu prac najpierw zwężone będą prawe pasy w obu kierunkach, tj. Warszawy i Białegostoku, a ruch będzie się odbywał lewymi pasami. W drugim etapie zwężone będą lewe pasy w obu kierunkach, a ruch będzie odbywał się prawymi pasami. W trakcie robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wartość przetargu to ok. 3,5 mln zł. Planowo prace mają zakończyć się do 15 grudnia 2020 r.

Wiadukt, trasa S8 GDDKiA