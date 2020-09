Audi Q5 Sportback oficjalnie. Na celowniku X4 i GLC Coupe

Audi Q5 to bardziej stylowa, ścięta wersja popularnego SUV-a Q5. Takie samochody często nazywa się SUV-ami coupe, a żeby odróżnić je od klasycznych modeli, to Audi dopisuje w nich do klasycznych nazw słowo "Sportback". Wyjątkiem jest flagowe Q8. W klasie kompakt mamy już zwykłe Q3 oraz inspirowane autami coupe Q3 Sportback i podobnego zabiegu doczekało się właśnie większe o rozmiar Q5. Audi Q5 Sportback rzuci na rynku wyzwanie modelom o ugruntowanej już pozycji - BMW X4 oraz Mercedesowi GLC Coupe.

Audi Q5 Sportback fot. Audi

W porównaniu z klasycznym Q5 wersja Sportback jest dłuższa o 7 mm. Reszta wymiarów pozostaje bez zmian. Gwoździem programu jest tu ostrzejsza, agresywniejsza stylistyka. Modnie ścięty dach oznacza, że bagażnik zmniejszył się o 40 litrów i pomieści 510 l. W dwóch poprzednich SUV-ach coupe producent starał się, żeby pasażerowie z tyłu nie narzekali na brak miejsca nad głowami, w Q5 Sportback również miejsca ma być pod dostatkiem, ale to ocenimy już po rynkowej premierze. Tę zaplanowano na przyszły rok. Z pierwszych informacji wynika,że Audi Q5 Sportback do Europy przyjedzie z dwoma dwulitrowymi silnikami o mocy 204 KM. Do wyboru będzie diesel oraz benzyna. Każde Q5 Sportback ma być miękką hybrydą. Z czasem do oferty dołączy także plugin i sportowa wersja S.

Na polski cennik i szczegóły oferty musimy jeszcze poczekać. W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć nowego SUV-a Audi. Kabina, system multimedialny i cała masa pokładowych systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy nikogo nie zaskoczą. Sportback dzieli je z klasycznym Q5.

Audi Q5 Sportback fot. Audi