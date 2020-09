Oddana do użytku w 1974 r. Trasa Łazienkowska to jedna z najważniejszych arterii Warszawy i droga, która nawet bez pracujących na niej robotników korkuje się każdego dnia w godzinach szczytu. Kierowcy muszą się przygotować na spore utrudnienia, bo od dawna zapowiadany remont trasy powoli staje się faktem. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie ogłosił przetarg na przebudowę odcinka Trasy Łazienkowskiej w rejonie parku Agrykola. Rozebrane mają być tam dwa wiadukty, których stan dyrektor ZDM określa jako "katastrofalny".

Zbliżający się remont nie powinien być zaskoczeniem. Nie trzeba być ekspertem, żeby ocenić, że wiadukty doszły do kresu swojej wytrzymałości. Nie dość, że wspierane są przez specjalne kratownice, to odpadają z nich kawałki betonu - zlikwidowano nawet parking pod nimi, a w niektórych miejscach rozwieszono siatki, które mają wyłapywać odłamki. Warszawski oddział "Wyborczej" przypomina, że przygotowania do generalnego remontu Trasy Łazienkowskiej już kilka lat temu zaczął Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Wiadukt Trasy Łazienkowskiej

Kierowców czeka nawet 29 miesięcy utrudnień

Przeznaczonym do remontu odcinkiem Trasy Łazienkowskiej dziennie jeździ nawet 100 000 samochodów. Dlatego łączny czas robót (oczywiście planowany) skrócono z 35 do 29 miesięcy, a drogowcy mają zapewnić przejezdność trasy podczas całego remontu. - Ruch na Trasie Łazienkowskiej ma być zachowany przez cały czas trwania inwestycji. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy w obydwu kierunkach po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części trasy - podaje ZMID.

Remont to nie tylko nowa konstrukcja i nawierzchnia. Po obu stronach trasy pojawią się ciągi pieszo-rowerowe oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Mowa też o nowym oświetleniu. Ze wszystkimi zmianami można zapoznać się na poniższym filmie:

Na ostatnie oferty Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych czeka do 28 października. Wykonawca będzie miał 29 miesięcy od momentu podpisania umowy. Nie znamy jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac. Prawdopodobnie remont zacznie się w przyszłym roku. Przebudowa Trasy Łazienkowskiej jest jednym z priorytetów.