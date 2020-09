Nie tylko hulajnogi. Xiaomi wraz Baojun stworzyli samochód elektryczny

Xiaomi od lat słynie z produkcji hulajnóg elektrycznych, które niemalże zdominowały na europejskich rynkach sektor prywatnych urządzeń transportu osobistego. Chińska firma wypuściła już kilka modeli takich jednośladów, ale także produkuje też rowery elektryczne i pojazdy samobalansujące. Teraz wzięła się jednak za znacznie poważniejszy projekt.

Samochód elektryczny firm Xiaomi i Baojun

Chiński producent elektroniki razem z firmą Baojun stworzyli elektryczny samochód miejski Baojun E300. Auto ma zostać oficjalnie zaprezentowane na targach Beijing Motor Show w Pekinie, które startują 26 września. Na klika dni przed tym wydarzeniem producenci opublikowali w sieci grafiki prasowe i kilka informacji o pojeździe.

Baojun i Xiaomi stworzyli elektryczne auto fot. mat. prasowe Baojun

Baojun E300 to bardzo niewielki samochód dedykowany do poruszania się po przestrzeni miejskiej. Przyznać trzeba, że nie jest zbyt urodziwy, ale ma być za to bardzo praktyczny. Długość auta nie przekracza trzech metrów, co powinno być sporą zaletą podczas poszukiwań miejsca parkingowego, zwłaszcza w chińskich, zatłoczonych metropoliach.

Wewnątrz pojazdu znalazło się miejsce dla dwóch osób. Pod maską drzemie z kolei silnik elektryczny o mocy 39 koni mechanicznych. Całość zasilą ukryte pod pokładem baterie litowo-żelazowo-fosforanowe o pojemności 30 kWh, co powinno przełożyć się na 305 kilometrów zasięgu.

Baojun i Xiaomi stworzyli elektryczne auto fot. mat. prasowe Baojun

Auto będące częścią ekosystemu Xiaomi

Znacznie ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na technologie zamknięte w tym niewielkim samochodzie. Auto ma być w pełni kompatybilne z ekosystemem Xiaomi, co otwiera spore możliwości. Pojazd został wyposażony w oprogramowanie chińskiego giganta i wspiera obsługę przy pomocy inteligentnego asystenta głosowego XiaoAI - tego samego, który obecny jest również w innych produktach marki.

Samochód będzie można również kontrolować z poziomu aplikacji Xioami. Na smartfonie będzie można nie tylko kontrolować parametry auta, ale również włączyć i wyłączyć silnik, a nawet zdalnie sterować samochodem (szczegółów dotyczących tej funkcji na razie nie znamy). Zgodnie z ideą obu firm stojących za tym modelem, Baojun E300 ma być częścią inteligentnego domu i wpisywać się w strategię "people + car + home".

Baojun E300 będzie dostępny w sprzedaży wyłącznie w Chinach. Ma kosztować 65 800 juanów, czyli ok. 37 300 zł.