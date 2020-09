Rok temu Mustang, a w tym... Wybieracie motoryzacyjną legendę roku. Będą kontrowersje

Na rynku jest wiele wspaniałych samochodów, ale tylko niektóre mogą zostać nominowane do kategorii samochód legenda. Do tego miana pretendują modele, które z różnych względów mają szerokie rzesze fanów na całym świecie lub stały się ikonami popkultury. Na zdjęciu otwierającym widzicie Forda Mustanga w specjalnej wersji Bullitt. To właśnie ten samochód wybraliście w zeszłym roku. Kto wygra w edycji 2020? O tym decydują tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. W kategoria specjalnych plebiscytu The Best of Moto jurorzy i eksperci nie mają nic do powiedzenia.

REKLAMA

Zagłosuj na Samochód Legendę W TYM MIEJSCU. Każdy głos do szansa na zgarnięcie nagród. M.in. skutera marki Piaggio

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Nie dość, że kandydatów jest wielu, to są zupełnie od siebie różni, a każdy model zapisał piękną kartę w historii motoryzacji. Mamy tu terenówki, roadstera, SUV-y, auta stricte sportowe, ale też te znacznie przystępniejsze, które motoryzowały europejskie drogi. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Alpine A110 Legende GT

Audi RS6 Avant

Ford Explorer

Ford Mustang

Land Rover Defender

Mazda MX-5 100

Mercedes-Benz Klasy G

MINI

Mitsubishi L200 2020

Nissan GT-R

Peugeot 308 GTi

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition

Seat Leon

Seat Ibiza

Toyota Hilux

VW Golf

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 26 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, który samochód ogłosicie w tym roku mianem legendy. To będzie trudny wybór.