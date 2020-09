Ruszył kolejny remont Zakopianki. Do końca tygodnia kierowców czeka ruch wahadłowy

W poniedziałek 21 września ruszyły prace drogowe na odcinku od węzła Skomielna Biała do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. To dość newralgiczny punkt drogi krajowej nr 28, ponieważ często (zwłaszcza w weekendy) tworzą się tu korki. Prace remontowe potrwają do czwartku 24 września, a od przyszłego poniedziałku tj. 28 września zaplanowano prace porządkowe.

Jak zapowiedziała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, prace będą prowadzone w ciągu dnia. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona na czas prac, a ruch będzie się odbywał wahadłowo pod nadzorem uprawnionych pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac w każdym dniu ruch będzie się odbywał normalnie.

Objazd

Remontowany odcinek DK28 będzie można ominąć tzw. starą Zakopianką. Podróżując na północ w kierunku Krakowa, lub na południe w kierunku Zakopanego, kierowcy będą mogli obrać trasę przez centrum wsi Skomielna Biała.

