Kolejny fragment S19 na wschodzie kraju. Ekspresówką na Podlasie

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wpłynęło zgłoszenie o przetargu na budowę kolejnego odcinka S19. Nowy fragment na pomiędzy Malewicami i Chlebczynem będzie miał długość 25 kilometrów, i będzie najbardziej na południe wysuniętym fragmentem S19 na Podlasiu.

REKLAMA

Dotrzymujemy słowa danego wschodniej części Polski i całemu regionowi Europy, przez który prowadzi trasa Via Carpatia, a tym samym kontynuujemy inicjatywę zapoczątkowaną przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To już kolejny fragment drogi S19 w Polsce, a dziewiąty w województwie podlaskim, który przechodzi do etapu wyboru wykonawcy na projekt i budowę. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będziemy mogli rozmawiać o złożonych ofertach, a następnie podpisać i zrealizować w terminie umowę

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Kolejny przetarg na S19

To już kolejny w tym roku ogłoszony przetarg na projekt i budowę fragmentu drogi ekspresowej S19. Trasa to jest częścią korytarza transportowego Via Carpatia we wschodniej Polsce. Obecnie w postępowaniach przetargowych jest dziewięć podlaskich odcinków S19 o łącznej długości ponad 134 km. W październiku planowane jest ogłoszenie ostatniego przetargu w województwie podlaskim na osi Białystok - Lublin - chodzi o zadanie Boćki - Malewice (15,91 km).

S19, droga ekspresowa GDDKiA

Pierwsze umowy na S19

Do końca tego roku planowane jest podpisanie pierwszych umów z wykonawcami na odcinki S19 wokół Białegostoku o długości 47,5 km:

Białystok Zachód - Księżyno (16,65 km),

Księżyno - Białystok Południe (7,95 km),

Białystok Południe - Ploski (12,73 km),

Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10,18 km).

Tiry ominą Siemiatycze

Odcinek Malewice - Chlebczyn będzie miał 25 kilometrów długości i ominie od zachodu Siemiatycze. Tym samym wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta i przekroczy dolinę rzeki Bug estakadą o długości 658 metrów. Zaplanowane są dwa węzły drogowe: Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690, oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.

Powstająca „eska” będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Termin zawarcia umowy z wykonawcą planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Trasa S19 Malewice - Chlebczyn GDDKiA