Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Największe miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków. S7 jest też oczywiście częścią zakopianki. Większość trasy, już prawie 500 km, oddano kierowcom, ale są jeszcze na mapie odcinki, na które wszyscy czekamy. Sytuacji na południu poświęciliśmy obszerny materiał całkiem niedawno - drogowcy przebili kluczowy dla zakopianki tunel przez górę Luboń Mały. Sporo dzieje się też na północ od Krakowa, gdzie większość brakujących fragmentów trasy jest już w realizacji.

Droga S7 na północ od Warszawy. Tutaj również większość odcinków znajduje się już w realizacji

Z Gdańska S7 dojedziemy aktualnie do miejscowości Napierki w województwie warmińsko-mazurskim. Dalej do Warszawy ekspresówki jeszcze nie ma, ale to ma się niedługo zmienić. Tak naprawdę cała trasa to jeden wielki plac budowy. Jednym z ostatnich odcinków bez wykonawcy był fragment trasy S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Siedlin do węzła Załuski (bez węzłów).

S7 w miejscu DK7

Wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska wszystkie niezbędne decyzje, a następnie zbuduje 13 kilometrów trasy w ciągu obecnej DK7. Droga S7 będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także dwa węzły drogowe: Poczernin i Przyborowice.

Najlepszą ofertą wybraną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest złożona przez konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje trzeci fragment trasy S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Siedlin do węzła Załuski (bez węzłów). Wartość umowy szacuje się na 692,5 mln zł. Nareszcie zakończyła się procedura przetargowa. To trzeci i ostatni odcinek S7 Płońsk – Czosnów, dla którego niebawem podpiszemy umowę. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy.

Mniej utrudnień dla kierowców

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem. Głównym założeniem prac jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności wybudują drogowy układ lokalny. Podczas robót pomiędzy Siedlinem a Załuskami kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Trasa S7 Płońsk - Czosnów GDDKiA