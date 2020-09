Kaskadowe pomiary prędkości ruszają już jutro. Co to oznacza dla kierowców?

Jak przekazał w poniedziałek kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w dniach 16-22 września obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności. Dlatego w piątek 18 września, we wszystkich krajach, będą prowadzone wzmożone kontrole policyjne. Polscy kierowcy powinni być przygotowani na kaskadowe pomiary prędkości.

Policja wyjaśnia, czym jest kaskadowy pomiar prędkości:

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju

Kaskadowy pomiar prędkości to sposób na kierowców, którzy, widząc policjantów, zwalniają do dozwolonej na danej drodze prędkości, a po minięciu radiowozu od razu przyspieszają.

EDWARD powraca

Akcja "Road Safety Days" do tej pory znana była jako EDWARD - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Wzmożone kontrole policji są potrzebne, by podnieść bezpieczeństwo na drogach. Z badań wynika, że od początku 2020 roku tylko 6 stycznia i 19 maja nikt nie zginął na polskich drogach. Do tragicznych wypadków dochodzi codziennie. Od początku roku prawo jazdy za przekroczenie prędkości zabrano 46 567 kierowcom, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Policja apeluje o rozwagę na drodze, nie tylko ze względu na akcję policyjną, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.