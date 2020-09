Suzuki Swace oficjalnie. Suzuki wchodzi do bardzo ważnego segmentu

Jeśli wydaje się wam, że już gdzieś widzieliście Suzuki Swace, to oczywiście nie jesteście w błędzie. Nowy model opiera się na Toyocie Corolli. To już drugi samochód, który powstał w ramach współpracy japońskich producentów. Pierwszym był Across, czyli spory, hybrydowy (ładowany z gniazdka) SUV na bazie RAV4. Nad Wisłą Suzuki Swace może się okazać strzałem w dziesiątkę - Corolla praktycznie w każdym rankingu sprzedaży melduje się w pierwszej trójce. Nie zdziwimy się więc, jeśli i Swace wykroi dla siebie spory kawałek kompaktowego tortu. Polacy bardzo lubią japońskie samochody, a nowa Corolla (a teraz i Swace) to wyjątkowo porządna propozycja w tym segmencie.

Suzuki Swace dostępne będzie z dobrze wszystkim znaną hybrydą Toyoty ze spalinowym silnikiem 1.8. Łączna moc układu to 122 KM, a auto bardzo chętnie porusza się w trybie elektrycznym, dzięki czemu zapewnia niskie zużycie paliwa. Średnie deklarowane spalanie to 4,3-5,1 l/100 km, ale w ruchu miejskim spokojnie można zejść poniżej tych wartości. Dynamika? Suzuki Swace do 100 km/h ma się rozpędzać w 11,1 sekundy, a maksymalnie pojedzie 180 km/h. Swace mierzy 4,65 m długości, 1,79 m szerokości i 1,46 m wysokości. Suzuki będzie oferować ten model tylko w nadwoziu kombi. Praktyczny bagażnik pomieści 596 l, a tylna kanapa ma być wygodna nawet dla wyższych pasażerów (rozstaw osi wynosi 2,7 m).

Suzuki Swace fot. Suzuki

Auto będzie wyposażone w cały zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Lista, którą znaleźliśmy w pierwszej informacji prasowej zawiera m.in.:

Simple-Intelligent Parking Assist (S-IPA) - asystent parkowania

Lane Tracing Assist (LTA) - asystent utrzymania pasa ruchu

Road Sign Assist (RSA) - układ rozpoznawania znaków drogowych

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - inteligentny tempomat adaptacyjny

Blind Spot Monitor (BSM) - system monitorowania martwego pola w lusterkach

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu

eCall

W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć nowego Suzuki. Stylistycznie auto jest bardzo podobne do swojego dawcy - największą różnicą jest oczywiście przód auta. Również we wnętrzu odnajdzie się każdy, kto siedział w nowej Corolli. To znowu dobra wiadomość. Wyposażeniu, wykorzystanym materiałom (w końcu są przyjemne i miękkie) oraz ergonomii najnowszej generacji japońskiego bestsellera nie można niczego zarzucić, a Swace zaczerpnął od niego wszystko, co najlepsze.

Ceny Suzuki Swace na razie pozostają tajemnicą. Poznamy je bliżej rynkowej premiery, a tę zaplanowano jeszcze na ten rok. Ceny Corolli TS 1.8 Hybrid wahają się od 95 900 zł (bazowa wersja Active) do 119 400 zł za najwyższą odmianę Executive.