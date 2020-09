Wzrosły mandaty za parkowanie. Nowe przepisy weszły w życie

Do niedawna Warszawa miała jedne z najniższych w Polsce kar finansowych za brak opłaconego postoju w centrum miasta. Stawkę 50 zł mandatu ustalono w 2003 roku, czyli 17 lat temu - od tamtej pory w kwestii opłat nic się nie zmieniło. Zmieniły się natomiast zarobki i liczba parkujących w mieście samochodów. Płaca minimalna wzrosła od tamtego czasu z 800 do 2600 zł, a średnie wynagrodzenie - z 2200 do ponad 4900 zł.

Mandat niewiele droższy, niż cały dzień postoju

Przez długi czas wielu kierowców unikało opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), bo mandat w wysokości 50 zł był nieznacznie wyższy od opłaty za cały dzień postoju (10 godzin).

Od 7 września obowiązują jednak nowe stawki mandatów za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, na swoim Twitterze napisał:

Zgodnie z zapowiedzią Warszawa urealnia opłatę za tzw. mandat dla kierowców, którzy unikają płacenia za parkowanie w SPPN. Od 7 września kara za brak biletu wzrośnie z 50 zł do 250 zł. To ważna zmiana, dziękuję Radzie Miasta za poparcie nowelizacji tej uchwały.

Ile wynosi mandat za parkowanie w Warszawie?

Zgodnie z nowymi stawkami, mandat za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 250 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kierowca opłaci karę w ciągu 7 dni - wtedy zapłaci 170 zł.

Mandat za parkowanie, Warszawa Urząd Miasta Warszawa

Ile kosztuje parkowanie w Warszawie?

Mimo podwyżki mandatów za nieopłacone parkowanie, ceny postoju w stolicy pozostały niezmienione. Za postój w Warszawie zapłacimy:

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,20 zł,

czwarta i kolejne godziny – po 3,00 zł.

Opłata minimalna wynosi 0,50 zł (10 minut postoju). Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Strefa płatnego parkowania coraz większa

Z końcem wakacji powiększona została strefa płatnego parkowania. Parkometry pojawiły się na Pradze (obszar między al. Solidarności, al. 11 Listopada i ul. Ratuszową) i Woli (między ul. Okopową, Towarową i al. Prymasa Tysiąclecia).

