Audi SQ7 i SQ8 to dwa nowe sportowe SUV-y

To prawda, w tej chwili w cenniku również są auta o takich nazwach. Aktualne modele są napędzane silnikami wysokoprężnymi. Na polskim rynku zastąpią je nowsze - każdy z nich ma benzynową jednostkę V8 twin-turbo pod maską.

REKLAMA

Silnik 4.0 TFSI jest znany z licznych Audi ze znaczkiem RS. W modelach SQ7 i SQ8 rozwija moc 507 KM, która jest niższa niż we flagowych RS6/RS7/RS Q8, ale również zapewnia znakomite osiągi. Każdy z nowych SUV-ów przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy i gwarantuje znakomitą dynamikę w zakresie prędkości, które mają największe znaczenie w codziennej jeździe. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h zajmuje im zaledwie 3,8 sekundy.

Tak dobre osiągi umożliwia nie tylko znakomity silnik, ale i układ napędowy, który skutecznie przenosi potężny moment obrotowy (770 Nm) na asfalt. Zajmuje się tym automatyczna ośmiobiegowa skrzynia Tiptronic i napęd obu osi quattro z mechanicznym centralnym dyferencjałem i elektronicznie sterowanym opcjonalnym sportowym mechanizmem różnicowym tylnej osi.

Audi SQ7 i SQ8. Technologia pomaga przenieść moc na asfalt

Ten pierwszy potrafi przekazać do 70 proc. momentu obrotowego na przednie koła i nawet 85 proc. na tylną oś. Drugi używając dwóch sprzęgieł wielotarczowych dba o to żeby większa część momentu obrotowego przypadało na to z tylnych kół, które akurat ma lepszą trakcję.

Oba nowe pojazdy Audi są też wyposażone w zawieszenie powietrzne o sportowej charakterystyce i prześwicie regulowanym w zakresie 90 mm, a także mechanizm czterech kół skrętnych, który ma zapewnić wielkim SUV-om wyjątkową zwinność. Dzięki niemu koła tylnej osi mogą się odchylić od wzdłużnej osi pojazdu o maksymalnie 5 stopni.

Audi SQ7 TFSI fot. Audi

Audi SQ7 i SQ8 dodatkowo mogą być wyposażone w elektromechanicznie rozpinane stabilizatory, które minimalizują przechyły na zakrętach. Cały układ jezdny kontroluje wspólna jednostka sterująca ECP, a jego elementy są zasilane prądem o napięciu 48 V, dzięki czemu mają działać bardzo sprawnie.

Standardowy oba samochody są zaopatrzone w 20-calowe obręcze kół i klasyczny układ hamulcowy, ale za dopłatą można zamówić koła o maksymalnej średnicy 23-cali oraz hamulce z tarczami wykonanymi z kompozytów włókna węglowego z ceramiką.

Nie zabrakło też sportowych akcentów na zewnątrz i w kabinie Audi SQ7 i SQ8. W końcu producent z Ingolstadt jest od tego specjalistą. We wnętrzu znajdziemy m.in. sportowe fotele (za dopłatą z integralnymi zagłówkami) i liczne wstawki z szczotkowanego aluminium, włókna węglowego lub szlachetnego drewna.

Audi SQ8 i Audi SQ7 mają system audio z 23 głośnikami

Jeśli chodzi o elektronikę, znamy ją z innych modeli. W sportowych SUV-ach Audi znalazł się wszechstronny system multimedialny MIB3 z wygodnym interfejsem MMI. Jego elementami są: zestaw audio Bang & Olufsen, nawigacja satelitarna bazująca na mapach i zdjęciach satelitarnych Google oraz hot spot Wi-Fi.

Działa też nowatorski system car-to-x, który dzięki komunikacji bezprzewodowej potrafi się porozumieć z innymi autami oraz infrastrukturą drogową i dzięki temu znaleźć na przykład wolne miejsce parkingowe albo pomóc dopasować się do miejskiej "zielonej fali". Naturalnie MIB3 jest wyposażony w funkcjonalność Android Auto i Google CarPlay.

Oba modele Audi prezentują się bardzo atrakcyjnie. Zwłaszcza Audi SQ8 przy cenie wynoszącej w Niemczech około 101 tys. euro stanowi sensowną alternatywę dla znacznie droższego modelu Audi RS Q8 (126 tys. euro).

Z kolei bogaci fani dużej przestrzeni mogą śmiało wybrać nowy model SQ7. Już nie są skazani na jazdę sportowym SUV-em z silnikiem wysokoprężnym. W dodatku SQ7 jest tańszy od ciaśniejszego SQ8 o niemal 8 tys. euro i znacznie bardziej praktyczny. Oba samochody trafią do salonów Audi jesienią 2020 roku.

Audi SQ7 TFSI fot. Audi