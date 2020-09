Indyjski kierowca jest mistrzem parkowania. Jeśli się pomyli, będzie musiał kupić nowe auto [WIDEO]

Niektórzy użytkownicy samochodów nie cierpią parkować równolegle, inni robią to z zamkniętymi oczami. Kierowca z filmu opublikowanego na YouTube należy do tej drugiej kategorii. Jego ulubiony parking jest zlokalizowany na wąskim betonowym występie nad wodą, krótszym niż całkowita długość jego pojazdu.

Hinduski kierowca musi bardzo uważać. Inaczej jego Toyota Innova wyląduje kilka metrów niżej, w rzece. W większości przypadków błąd w ocenie odległości przy parkowaniu kończy się najwyżej rysą na karoserii. Ten kierowca musiałby kupić nowe auto.

Dlatego do umiejętności manewrowania w ciasnej przestrzeni muszą dochodzić żelazne nerwy. Dzięki temu, że opanował jedno i drugie, miejsce parkingowe codziennie czeka na niego. Nikt inny nie chce go zajmować. Pewnie również dlatego, że obserwatorzy, którzy gromadzą się niemal za każdym razem, wywołują dodatkowy stres.

Toyota Innova Crysta to kuzynka słynnego Hiluksa

Ale ten kierowca nie przejmuje się gapiami. Bez problemu parkuje samochód z kołami na krawędzi betonowej platformy. Operacji nie ułatwia fakt, że Toyota Innova jest sześcio- lub siedmiomiejscowym vanem o słusznych rozmiarach.

W dodatku bohater filmu nie jest właścicielem samochodu. Pożycza go od znajomego, ponieważ auto jest mu potrzebne do pracy. Jest zawodowym kierowcą, w przeszłości jeździł samochodami terenowymi w trudnych warunkach i autobusem. Pewnie wtedy przyzwyczaił się do manewrowania w ciasnych miejscach.

Na wideo została uwieczniona poprzednia generacja modelu oferowanego w Indiach pod nazwą Toyota Innova Crysta w latach 2005-2016. Dzięki konstrukcji opartej na ramowym podwoziu pikapa Toyota Hilux to nie tylko przestronne, ale i bezawaryjne auto. Takie połączenie cech gwarantuje mu sukces na azjatyckim rynku.

Jednak znalezienie miejsca parkingowego na ten spory (4,6 metra długości) samochód, w kraju o tak dużej gęstości zaludnienia jak Indie, musi być nie lada wyzwaniem. Kierowca tego egzemplarza mu sprostał, dzięki sprytowi i wyjątkowym umiejętnościom, a przy okazji trafił do telewizyjnych wiadomości i zyskał sławę na całym świecie.

Toyota Innova fot. Toyota