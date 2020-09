Rusza remont autostrady A4. Na kierowców czekają utrudnienia

W środę 16 września rozpocznie się remont autostrady A4 na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle (okolice MOP Wysoka). Początkowe prace będą dotyczyły ustawienia nowego oznakowania i barier separacyjnych. Ruch zostanie przełożony z jezdni północnej na południową, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia. Wprowadzone zostanie jednak ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Zakres remontu na autostradzie A4

Remontowi poddawany jest 12-kilometrowy fragment autostrady A4. Prace obejmują nie tylko wymianę nawierzchni, ale miejscami także podbudowy. Zostanie wykonany remont instalacji odwodnienia oraz oznakowanie poziome. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont mostów, montaż punktowych elementów odblaskowych oraz wyrównanie poboczy gruntowych. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostaną bariery linowe.

Ze względu na prace drogowe, zamknięty zostanie MOP Wysoka. Na remontowanym odcinku zapewniona będzie woda dla kierowców, a na dojazdach ustawione są już toalety przenośne.

Prace potrwają do końca listopada bieżącego roku.

Remont autostrady A4 GDDKiA