Cupra Formentor już wyceniona. Pierwszy SUV marki będzie kosztował prawie 200 tys. zł

Cupra Formentor to pierwszy model zaprojektowany specjalnie dla hiszpańskiej marki samochodów sportowych. Z okazji debiutu marka przygotowała wersję Formentor VZ. Skrót pochodzi od hiszpańskiego słowa "veloz", co oznacza "szybki". A nowy Formentor faktycznie będzie szybki za sprawą silnika 2.0 TSI, który generuje moc 310 KM i przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy.

Elegancki sportowiec

W standardzie Formentor VZ ma na pokładzie m.in. sportową podgrzewaną kierownicę wielofunkcyjną, kubełkowe fotele i LED-owe oświetlenie kokpitu z możliwością wyboru koloru. W ofercie pojawi się pakiet Petrol Blue zawierający tapicerkę z perforowanej skóry w kolorze Petrol Blue oraz pełną elektryczną regulację fotela kierowcy z funkcją zapamiętywania ustawień. Nie zabraknie też wirtualnego kokpitu o przekątnej 10,25 cala oraz systemu multimedialnego z 12-calowym ekranem dotykowym i złączem Mirror Link, Apple CarPlay i Android Auto.

Cupra Formentor fot. Cupra

Cupra Formentor została wyceniona na 194 500 zł, a w polskich salonach pojawi się już w październiku bieżącego roku.

