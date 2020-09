Kolejne inwestycje drogowe na Pomorzu. Powstanie obwodnica Słupska i Kobylnicy

Program 100 obwodnic na lata 2020-30 ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa, wyprowadzić ruch z zatłoczonych miast, sprawić, że będzie w nich czystsze powietrze, mniej hałasu, a także zwiększy się przepustowość dróg. Zyskać mają i mieszkańcy, przez które teraz przejeżdżają samochody (również te ciężarowe), i kierowcy, ponieważ skróci się czas jazdy, a zwiększy jej komfort. Zgodnie z nazwą w kraju do 2030 roku ma powstać 100 obwodnic o łącznej długości około 820 km. Planowany koszt całego programu to 28 miliardów złotych.

REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że resort infrastruktury zatwierdził plan inwestycji dla jednej z najważniejszych obwodnic na północy polski - Słupska i Kobylnicy. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 21 i pozwoli wyrzuć ruch tranzytowy z miasta. Co ważne, inwestycja będzie powiązana z realizacją ciągu drogi ekspresowej S6, która jest planowana w najbliższych latach. Obecnie budowana jest pierwsza część tej trasy w kierunku Trójmiasta. Niestety, nie podano jeszcze żadnej konkretnej daty, kiedy kierowcy będą mogli pojechać nową obwodnicą. Teraz zostaną przeprowadzone prace projektowe przy studium korytarzowym oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.

Zobacz wideo

W województwie pomorskim planowane są jeszcze cztery obwodnice. Oprócz Słupska/Kobylicy to:

Obwodnica Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25.

Obwodnica Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22.

Obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55.

Obwodnice na Pomorzu bbialecka